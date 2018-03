Academia SRI îi protejează pe cei care i-au emis lui Eugen Teodorovici diploma ilegală

Verificările în cazul diplomei obţinute ilegal de Eugen Teodorovici sunt blocate la jumătate de către conducerea Academiei Naţionale de Informaţii. Niciun cuvânt despre cei care i-au dat-o, nicio măsură împotriva lor. Ca şi cum Eugen Teodorovici şi-ar fi emis singur diploma în securitate naţională.

La începutul lunii martie, Academia Naţională de Informaţii, instituţie din subordinea SRI, a anunţat că îi retrage actualului ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, diploma în securitate naţională, pe care acesta o obţinuse, în 2013, fără să fi fost la vreun curs, fără să fi susţinut vreun examen şi fără să ştie în ce specializare a obţinut-o.

Academia SRI transmitea că Eugen Teodorovici a încheiat un contract de studii cu Colegiul Naţional de Informaţii, că a plătit taxa de școlarizare aferentă, dar admitea că nu a susținut evaluările la cele trei discipline ale cursului, nici examenul de certificare a competențelor şi, în plus, nu şi-a ridicat personal diploma de la sediul instituţiei.

Nu a făcut, însă, publice numele celor responsabili de primirea, în mod ilegal, de către Eugen Teodorovici a acestei diplome şi nici măsurile luate împotriva acestora. Menţionând doar că „persoanele responsabile de încălcarea procedurilor de evaluare și acordare a certificatelor de studii din cadrul ANIMV nu mai au niciun fel de relație contractuală cu Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» sau cu Serviciul Român de Informații”.

Cum plecarea din instituţie nu scuteşte pe nimeni de răspundere pentru un fapt pe care l-a comis în timp ce era angajat, am solicitat conducerii Academiei SRI numele celor care au permis obţinerea unei diplome de către un cursant care, iată, s-a confirmat, nu a fost nici la cursuri, nici la examene, şi măsurile luate împotriva lor.

Ce răspunde instituţia? „În legătură cu rezultatul verificărilor condiţiilor în care domnul Eugen Orlando Teodorovici a absolvit cursul postuniversitar la Colegiul Naţional de Informaţii şi măsurile întreprinse în urma acestor verificări, acestea au fost publicate într-un comunicat de presă pe care îl găsiţi accesând linkul http://animv.ro/comunicat-de-presa-3/”. – comunicat care nu conţine informaţiile pe care le-am solicitat. Adică, un răspuns în bătaie de joc, o lipsă de asumare a responsabilităţii şi o încercare vădită de muşamalizare a acestui caz. Pe care conducerea Academiei SRI l-a rezolvat doar pe jumătate: anulând o diplomă – ce a echivalat cu o recunoaştere oficială a unui act de fraudă, pentru că aici poate fi încadrată obţinerea unei diplome pentru care titularul nu a făcut absolut nimic –, dar ţinând sub tăcere numele celor care au permis emiterea ei şi, după cum rezultă din răspunsul dat, neluând nicio măsură, nici măcar administrativă, împotriva lor. În plus, nici nu menţionează că ar fi sesizat instituţii abilitate să deruleze o eventuală anchetă penală. Cu alte cuvinte, muşamalizează cazul, înainte de a ajunge la cei care au făcut posibilă această situaţie. Determinându-te să te întrebi câţi or mai fi în cazul lui Eugen Teodorovici şi cât de extinsă, pe orizontal sau poate pe vertical, este cangrena?

Academia SRI anunţă, însă, că a început verificări în privința tuturor absolvenților acestor cursuri – aproape 900 – şi că, pe parcursul verificărilor, a suspendat activitatea Colegiului Naţional de Informaţii. Rămâne de văzut când va fi anunţat rezultatul, dacă pentru verificarea unui singur caz, al lui Eugen Teodorovici, le-a trebuit aproape cinci luni. Timp în care au existat presiuni mediatice pentru comunicarea rezultatului verificărilor – personal, am făcut două astfel de solicitări de informaţii.

L-am întrebat şi pe generalul Gheorghe Toma, fost prorector al Academiei SRI şi fost director al Colegiului Naţional de Informaţii, membru al Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, cum comentează faptul că, în perioada cât a condus instituţia, lui Eugen Teodorovici i-a fost acordată o diplomă fără să fi fost la cursuri şi la examene? Şi l-am mai întrebat cine se face vinovat pentru această situaţie, din punctul lui de vedere? Nu am primitz niciun răspuns.

