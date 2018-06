Academia Naţională de Informaţii şi CNATDCU, încremenite în faţa acuzelor de plagiat aduse lui Mihai Tudose

Sunt trei ani de când în presă au fost publicate dovezi de plagiat referitoare la teza de doctorat a lui Mihai Tudose, obţinută la Academia Naţională de Informaţii a SRI, şi, curând, un an de când CNATDCU a fost sesizat oficial cu privire la acest aspect. În tot acest timp, două instituţii – cea care a emis titlul de doctor, Academia Naţională de Informaţii, şi cea care ar trebui să confirme/infirme instituţional plagiatul, CNATDCU, au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a tergiversa un verdict oficial şi, eventual, retragerea titlului de doctor.

Instituţii încremenite în faţa unui plagiat

Mihai Tudose şi-a susţinut teza de doctorat în Ştiinţe Militare şi Informaţii, cu titlul Protecţia infrastructurilor critice, în 2010, la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a SRI (ANIMV), sub coordonarea profesorului Constantin Onişor. Primele acuzaţii de plagiat la adresa acesteia au fost aduse în 2015, de Centrul pentru Jurnalism de Investigaţii care afirma că o treime din lucrare e copiată.

Luni şi luni de zile după aceea, şi Academia Naţională de Informaţii a SRI, şi CNATDCU au tergiversat analizarea oficială a tezei şi emiterea unui verdict clar. Ba, mai mult, Academia Naţională de Informaţii a făcut zid de protecţie în jurul lui şi a altor doctori acuzaţi de plagiat, susţinându-i în demersul lor de a se debarasa de titlul obţinut prin plagiat, pentru a-i ajuta să fie exoneraţi de răspundere. Iar pentru acest lucru se agăţau de o lege care nu avea norme de aplicare, prin urmare, nu putea fi luată în considerare.

Voi trece în revistă, în acest articol, demersurile făcute, pe parcursul a mai mult de doi ani, pentru a determina instituţii ale statului să se pronunţe clar: este sau nu este plagiată teza de doctorat a lui Mihai Tudose? Mai rămâne cu titlul de doctor sau i se retrage?

Martie 2016: Academia Naţională de Informaţii trimitea la Ministerul Educaţiei cererile de renunţare la titlul de doctor ale lui Radu Stroe, Daniel Moldoveanu, Romeo Raicu, Mihai Stănişoară, Bogdan Licu, Loredana Popescu (Neagu), Mihai Tudose, Neculai Onţanu şi Loredana Diaconescu (Radu), majoritatea coordonați de Gabriel Oprea. Iar pentru acest lucru, invoca prevederile unei legi neaplicabile: OUG 94/2014, de modificare a Legii Educaţiei 1/2011, pentru care nici procedura de renunțare la titlul de doctor, nici cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului științific nu au fuseseră aprobate prin ordin de ministru.

Iulie 2016: Ministrul de atunci al Educaţiei, Mircea Dumitru, solicita public Academiei Naţionale de Informaţii să aleagă între a cere CNATDCU retragerea titlurilor de doctor pentru cei nouă sau a-şi asuma aceste lucrări ca fiind corecte din punct de vedere al standardelor academice. Academia SRI a ignorat acest apel public.

Ulterior, am solicitat şi eu instituției să comunice măsurile luate în cazul celor nouă. Pentru a-și justifica lipsa vreuneia, Academia Naţională de Informaţii a continuat să invoce prevederile OUG 94/2014. Nu doar inaplicabilă, ci, între timp, din octombrie 2016, declarată şi neconstituţională. Instituţia invoca, deci, un pretext fals. Cu toate acestea, lucrurile erau încremenite.

Iulie 2017: Văzând că nicio instituţie nu investighează acuzaţiile de plagiat din teza lui Mihai Tudose, jurnalişti de la România Liberă au înaintat Unităţii Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) un dosar cu dovezi care arătau că există suspiciuni că Mihai Tudose nu a respectat standardele academice în teza sa de doctorat. UEFISCDI a anunțat că sesizarea este validă şi a înaintat-o CNADTCU, pentru analizare și soluționare.

Ianuarie 2018: Răzvan Chiruţă, fost jurnalist la România Liberă, scria că, deşi analiza tezei de doctorat a premierului trebuia să fie finalizată în august 2017, „CNATDCU nu a ajuns la un verdict nici până în prezent (în decembrie 2017 – n.r.), după cum mi-a confirmat, într-un răspuns oficial, Ministerul Educației Naționale. (…) Academia Naţională de Informaţii era obligată, conform procedurilor legale, să ofere un punct de vedere cu privire la teza de doctorat a actualului premier în maximum 30 de zile de la data depunerii sesizării, respectiv până la mijlocul lunii august. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar instituţia a invocat iniţial faptul că nu are cine să semneze documentul”. Deşi această invocată stare de fapt nu a durat mult, din septembrie 2017 la conducerea ANI a SRI venind Adrian Ivan, situaţia în privinţa tezei de doctorat a fostului prim-ministru nu s-a schimbat nici după aceea.

Ianuarie 2018: Am trimis CNATDCU o cerere de informaţii, solicitând răspuns la câteva întrebări:

A primit CNATDCU de la Comisia de Etică a Academiei Naţionale de Informaţii raportul referitor la teza de doctorat a domnului Mihai Tudose şi propunerea de menţinere sau retragere a titlului de doctor?

Când a solicitat CNATDCU acest raport?

În situaţia în care acest raport a fost primit, vă rog să comunicaţi când l-a primit şi care este verdictul dat în cazul acestei teze de doctorat?

Câte sesizări privind plagiate în tezele de doctorat susţinute la Academia Naţională de Informaţii există înregistrate la CNATDCU? Vă rog să indicaţi numele respectivilor doctori ale căror teze sunt în atenţia CNATDCU, anul susţinerii tezei de doctorat şi data depunerii sesizării, pentru fiecare în parte.

Câte verdicte de plagiat referitoare la teze de doctorat susţinute la Academia Naţională de Informaţii a emis CNATDCU şi în câte cazuri a cerut retragerea titlului de doctor? Vă rog să indicaţi numele doctorilor în cazul cărora a fost dovedit plagiatul, anul susţinerii tezei de doctorat şi anul emiterii verdictului de plagiat şi a solicitării retragerii titlului de doctor.

Februarie 2018: Răspunsul a venit de la Direcţia Generală de Învăţământ Superior din Ministerul Educaţiei care transmitea că teza de doctorat a lui Mihai Tudose face obiectul sesizării UEFISCDI din 4 iulie 2017, fiind înregistrată la minister a doua zi, 5 iulie 2017, că CNATDCU a demarat procedura de analiză şi că Academia Naţională de Informaţii transmisese între timp toate documentele.

„În prezent, comisia de lucru este în etapa finală de redactare a raportului final, având o întârziere datorată unei sincope de comunicare electronică a serverului CNATDCU, urmare a unor probleme tehnice. Problema de comunicare a fost soluţionată şi, în cel mai scurt timp, raportul comisiei de lucru va fi supus procedurilor de avizare prin vot în comisia de specialitate şi în Consiliul General al CNATDCU”, transmitea Ion Ciucă, secretar de stat la MEN şi coodonatorul Secretariatului Tehnic al CNATDCU.

Totodată, mai comunica faptul că de la Academia Naţională de Informaţii au fost trimise şi înregistrate la CNATDCU opt teze, dintre care una este finalizată cu retragerea titlului de doctor, şi anume cea a Floricăi Diaconescu. Alte nume şi detalii nu au fost furnizate.

Februarie 2018: Am trimis o nouă cerere de informaţii la CNATDCU, cu următoarele întrebări:

În ce dată a primit CNATDCU de la Comisia de Etică a Academiei Naţionale de Informaţii raportul referitor la teza de doctorat a domnului Mihai Tudose?

Care a fost propunerea Comisiei de Etică a Academiei Naţionale de Informaţii, care a însoţit raportul: de menţinere sau de retragere a titlului de doctor?

În ce dată a primit CNATDCU cele opt sesizări privind plagiate în tezele de doctorat susţinute la Academia Naţională de Informaţii şi cu ce propuneri? Vă rog să indicaţi numele respectivilor doctori şi anul susţinerii tezei de doctorat, pentru fiecare în parte.

Nu am primit răspuns în termen legal. Când am telefonat, Ion Ciucă mi-a comunicat că comisia se va întruni la finalul lunii martie şi că voi primi răspuns – deşi în acea adresă eu nu solicitasem punctul de vedere al comisiei. Nu s-a întâmplat, însă, asta. La începutul lunii aprilie, am telefonat din nou. De data aceasta mi-a declara ba că nu ştie despre ce mail vorbesc, ba că nu l-a primit, ca într-un final să-mi spună că răspunsul nu e de competenţa CNATDCU, ci de a Ministerului Educaţiei. Unde, ca o paranteză fie spus, e încadrat şi dl Ion Ciucă. În plus, dacă lucrurile stau aşa, avea obligaţia să redirecţioneze adresa către instituţia responsabilă, pentru că aşa cere Legea 544/2001. Nu a făcut acest lucru.

Aprilie 2018: Am trimis solicitarea de informaţii la MEN.

Mai 2018: Printr-o adresă a Biroului de comunicare al MEN mi se transmite că nu Comisia de Etică a unei universităţi trimite către CNATDCU rapoarte în procesul sesizărilor de plagiat, ci instituţia organizatoare de studii de doctorat, sub semnătura rectorului. Deci, motiv să nu-mi răspundă când a primit CNATDCU acel document.

La a doua întrebare, prin care doream să aflu dacă Academia SRI a propus menţinerea sau retragerea titlului de doctor, mi s-a transmis că acestea nu sunt informaţii de interes public.

În fine, la întrebarea vizând data la care a primit CNATDCU cele opt sesizări privind plagiate în tezele de doctorat susţinute la Academia Naţională de Informaţii, MEN spune că, de fapt, sunt şapte: Mihai Stănişoară, Bogdan Licu, Neculai Onţanu, Loredana Claudia Radu şi Adela Loredana Popescu – în cazul tututor, CNATDCU a primit o sesizare comună, în 10 mai 2016, Florica Diaconescu – 1 noiembrie 2016 şi Mihai Tudose – 4 iulie 2017. Şi, după cum se vede, cu o singură excepţie – Florica Diaconescu –, de când a primit primele sesizări de plagiat, în mai 2016, CNATDCU nu a făcut absolut nimic.

Mai 2018: Am trimis o nouă adresă Academiei Naţionale de Informaţii, întrebând în ce dată a trimis CNATDCU raportul referitor la teza de doctorat a lui Mihai Tudose şi cu ce propunerea: de menţinere sau de retragere a titlului de doctor?

Iunie 2018: Academia Naţională de Informaţii transmite, printr-un răspuns semnat de rector, că raportul a fost trimis CNATDCU în 27 decembrie 2017. Adică, abia după ce Mihai Tudose fusese debarcat de PSD de la vârful Guvernului. În privinţa propunerii care a însoţit acest document, răspunsul este în bătaie de joc: „Aceste aspecte sunt prezentate pe site-ul Academiei, www.animv.ro, în cadrul interviurilor oferite reprezentanţilor mass-media de către prof. univ. dr. Adrian-Liviu Ivan, rectorul Academiei.”

Trei din cele cinci volume semnate de Mihai Tudose prezintă indicii de plagiat

Teza de doctorat a lui Mihai Tudose nu este singura lucrare semnată de acesta asupra căreia planează acuzaţii de plagiat. Din cinci volume menţionate în CV-ul său – listă ce include şi teza de doctorat publicată – trei prezintă indicii clare de plagiat. Şi, ca un detaliu semnificativ, toate au o legătură cu Academia Naţională de Informaţii a SRI.

O altă lucrare referitor la care în spaţiul public au fost lansate acuzaţii de plagiat este volumul Schimbarea managerială. Managementul schimbării, apărut la Editura ANIMV, în 2009, scris în coautorat cu Gheorghe Toma, Ştefan Teodoru, unul, fost prorector al ANIMV, celălalt, fost rector, şi Severin Lungu, doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii, care l-a avut coordonator de doctorat pe Gheorghe Toma. Acuzaţia de plagiat pentru această carte a fost făcută, în vara lui 2017, de România liberă, care susţine că 220 din cele 368 de pagini sunt copiate.

La fel, volumul Securitatea economică în era transformărilor globale, apărut la Editura Rao, în 2013, pe care l-am analizat eu, în vara anului trecut, prezintă probleme de citare academică în formă continuată: preluare de paragrafe întregi fără ghilimele, lipsa, în notele de subsol şi în bibliografie, a paginii din care citează sau la care trimite, citarea, în notă de subsol, a unui autor care apare menţionat în volumul din care citează sau copiază fără ghilimele, indicarea, în note de subsol, a numelui unui autor, cu menţiunea „Op. cit.”, deşi autorul respectiv nu a mai fusese citat anterior. Deci, indicii de plagiat.

Cum e un volum apărut în 2013, anul în care Mihai Tudose a obţinut prin concurs, la Academia Naţională de Informaţii, gradul didactic de conferenţiar universitar, cum o carte de autor – publicată între concursul pentru lector şi cel pentru conferenţiar – era condiţie obligatorie şi cum acesta era singurul volum publicat în acest interval de timp, este, deci, posibil să fi fost pe lista lucrărilor din dosarul de concurs; lucrări analizate de o comisie condusă de Gheorghe Toma, cel cu care Mihai Tudose scosese, în 2009, o carte – plagiată. Aceasta ar fi o explicaţie pentru refuzul conducerii Academiei Naţionale de Informaţii de a-mi comunica lista lucrărilor ştiinţifice din dosarul de concurs al lui Mihai Tudose şi punctajul acordat fiecăreia, pe motiv că… nu sunt informații publice.

Concluzionând şi făcând un joc de cuvinte între sloganul SRI – instituţia căreia i se subordonează Acadeia Naţională de Informaţii, „Patria a priori” şi politica de fapt, nu cea declarativă a Academiei faţă de frauda academică, motto-ul acesteia ar putea fi „Plagiatorii a priori”.

