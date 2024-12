A început împingerea chesonului pe sub calea ferată, la pasajul Solventul

Pasajul Solventul, o subtraversare pe sub zece linii de cale ferată, cel mai mare proiect pe care Primăria Timișoara l-a început în ultimii 30 de ani, a intrat în cea mai complexă etapă.

Astăzi a început străpungerea pe sub calea ferată, un proces tehnologic unic în România, prin care tunelul propriu-zis va fi împins pe sub linii, fără ca traficul feroviar să fie oprit, anunţă Municipalitatea. Chesonul cu o lungime de aproximativ 70 de metri și o lățime de 28 de metri este împins dinspre strada Gării înspre Calea Bogdăneștilor.

„Am început să împingem această structură uriașă, ca un bloc cu zece etaje și două scări răsturnat, iar de săptămâna viitoare începem excavările. Estimarea este că vom avea un progres de aproximativ 50 de centimetri – un metru pe zi. Asta depinde foarte mult de condițiile de sol, depinde de ce este sub linii, pentru că putem găsi foste rețele edilitare de la calea ferată, abandonate. Adică am mai avut experiența asta, când am săpat pentru relocarea stâlpilor de electricitate pentru calea ferată, dar pe măsură ce avansăm, aceste probleme vor fi înlăturate”, declară viceprimarul Ruben Laţcău.

Construcția chesonului, a platformei de lansare și a zidului de împingere au durat aproape jumătate de an. Structura uriașă a fost construită cu 3500 mc de beton și aproape 420 de tone de fier. Operațiunea de împingere a tunelului pe sub liniile de cale ferată, circa 70 de metri, fără oprirea traficului feroviar, va dura aproximativ trei-patru luni, în funcție de ce se află în subteran, pe sub linii.

Pasajul Solventul, în lungime de 87 metri, cu șosea cu două benzi pe sens, linie dublă de tramvai, trotuare și piste de biciclete, va asigura legătura între Dâmbovița și Ronaț și va degreva traficul din oraș. Proiectul va fi continuat peste fosta platformă Solventul printr-un pod peste Bega cu patru benzi și linie de tramvai.

Investiția Primăriei Timișoara are o valoare de 132 de milioane de lei, din care 89 de milioane de lei de la bugetul local și 43 de milioane prin programul Anghel Saligny. Lucrarea este realizată de Spic Internazionale (lider/Italia) – Pod-Proiect (Iași) – Sylc Con Trans (Arad), cu terții Arcada Company (Galați) și Conextrust (Bacău) și subcontractanții Teoval & Co (Iași), FDF Electric Grup SRL (Iași), ISPCF (București), Radaria (Galați) și SC Yda Proiect Consulting SRL (Iași).