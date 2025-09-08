A fost semnat contractul pentru proiectarea noului adăpost de câini din Timișoara

Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic necesare construirii noului adăpost destinat animalelor fără stăpân din Timișoara.

Noul adăpost va fi amplasat în zona Freidorf, pe un teren al Municipalității, aflat în apropierea pistei de biciclete Timișoara – Serbia. Suprafața totală a terenului este de peste 20.000 mp, iar adăpostul va putea găzdui până la 600 de câini și aproximativ 100 de pisici.

Potrivit Municipalităţii, suprafața estimată a adăpostului va fi de jumătate de hectar. Aici vor fi amenajate zone de cazare adaptate nevoilor animalelor, o bucătărie dedicată pregătirii hranei, spații pentru depozitare, vestiare și grupuri sanitare pentru personal. De asemenea, vor exista spații specializate pentru tratamente medicale veterinare – de la consultații, sală de operații și radiologie, până la zone de carantină, terapie intensivă, maternitate și laborator.

Pe lângă aceste facilități, Primăria Timişoara va amenaja o pensiune pentru animale, un loc de joacă pentru câini, precum și infrastructura necesară pentru gestionarea responsabilă a animalelor decedate, în conformitate cu normele de igienă și mediu. Vor exista căi de acces pietonale și auto, o parcare cu cel puțin 30 de locuri și spații verzi care vor acoperi minimum 20% din suprafața totală.

„Chiar dacă etapele birocratice sunt uneori lungi, nu ne oprim: trecem acum la faza documentațiilor tehnice pentru primul adăpost al orașului, după ce am finalizat și avizat planul urbanistic zonal. Timișoara va avea, în sfârșit, control asupra modului în care este gestionat adăpostul, fără a mai depinde de o firmă privată orientată spre profit. Îi încurajez pe timișoreni să continue să își sterilizeze animalele de companie și, atunci când pot, să adopte căței și pisici”, a spus primarul Dominic Fritz.

Construirea unui adăpost public, spun reprezentanţii Municipalităţii, reprezintă un pas necesar, dar nu suficient pentru a rezolva problema câinilor fără stăpân.

Primăria Municipiului Timișoara pregătește o nouă versiune a programului multianual de sterilizare a animalelor cu stăpân, care va aduce îmbunătățiri importante: sterilizarea gratuită va fi extinsă și pentru pisici, iar accesul la serviciile veterinare nu va mai fi condiționat de venitul proprietarului. Cei interesați se pot înscrie prin e-mail la programsterilizare@primariatm.ro.

Contractul a fost atribuit firmei Atelier Decumans SRL, iar valoarea acestuia este de 179.000 lei (fără TVA). Termenul de realizare al serviciilor de proiectare este de 245 de zile.

Serviciul Comunicare