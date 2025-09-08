A fost inaugurată grădiniţa Universităţii de Vest din Timişoara

Universitatea de Vest din Timişoara a inaugurat azi grădiniţa Smart Start UVT. Aici vor fi educaţi copiii cadrelor universitare și personalului administrativ din UVT, dar și din celelalte universități din Timişoara.

„Prin inaugurarea grădiniței «Smart Start», Universitatea de Vest din Timișoara adaugă un nou proiect de suflet, dedicat primului pas din viața educațională a celor mici, pasul spre cunoaștere, cercetare și inovație. Educația este cea mai bună investiție pe care un părinte o poate face pentru viitorul copilului său”, tarnsmite UVT.

„Universitatea de Vest din Timișoara urmărește permanent să integreze cât mai bine toate funcțiile esențiale pe care le poate acoperi în viața comunității. Prima treaptă din educația instituționalizată începe cu programul preșcolar pe care copiii îl urmează în grădiniță. În viața cotidiană de azi, când activitățile profesionale devin tot mai aglomerate, devine prioritară pentru părinți înscrierea copiilor la grădinițe ce răspund bine nevoilor de dezvoltare și educare ale copiilor lor. Deschidem noua grădiniță «Smart Start UVT» și ne înscriem astfel în modelul universităților europene multifuncționale, care își propun să integreze vertical și ciclurile educaționale preuniversitare, începând cu cel preșcolar, al grădiniței. Aici se regăsesc copiii de vârste mici ale cadrelor universitare și personalului administrativ din UVT, dar și din celelalte universități, cu o deschidere similară și pentru alte solicitări de înscriere, din comunitatea timișoreană”, declară rectorul UVT, profesorul universitar Marilen Pirtea.

Informații utile pot fi accesate pe site-ul Grădiniței Smart Start a Universității de Vest din Timișoara: smartstart.gradinita.uvt.ro.