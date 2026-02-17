A fost desemnat curatorul Bienalei Art Encounters 2027

Philippe Van Cauteren, director artistic al S.M.A.K., Muzeul de Artă Contemporană din Gent, Belgia, va fi curatorul următoarei ediții a Bienalei Art Encounters, care va avea loc la Timișoara în mai-iunie 2027. Numirea marchează începutul unui parteneriat strategic pe termen lung între cele două instituții și deschide o nouă etapă în dezvoltarea Bienalei.

„Prin această colaborare, Art Encounters inițiază parteneriatul cu S.M.A.K., una dintre cele mai active și respectate instituții europene dedicate artei contemporane. Parteneriatul dintre cele două organizații este structurat în jurul coproducției artistice și al formării profesionale și are ca scop dezvoltarea unui model sustenabil de a gândi și de a implementa o bienală de artă contemporană astăzi”, transmite Fundația Art Encounters.

Implicarea lui Philippe Van Cauteren aduce în centrul ediției din 2027 o viziune curatorială construită în jurul dialogului cu artiștii și al reflecției critice asupra rolului muzeului și al bienalei în societatea contemporană.

„Invitația de a curatoria Bienala Art Encounters 2027 este o mare onoare. Mă voi dedica în totalitate acestui proiect care promovează vizibilitatea artei și a artiștilor prin dialog și colaborare. Posibilitatea de a contribui la această moștenire unică a Bienalei este o oportunitate de a învăța și descoperi, de a împărtăși și contribui. Sunt convins că Bienala Art Encounters 2027 va fi mai mult decât o expoziție, va fi și o platformă de schimburi naționale și internaționale, printre altele cu S.M.A.K.”, transmite Philippe Van Cauteren

Van Cauteren conduce de peste 15 ani S.M.A.K. (Muzeul de Artă Contemporană din Gent), una dintre instituțiile europene cu un rol activ în susținerea artei contemporane din ultimele decenii. Sub direcția sa, muzeul a dezvoltat o colecție relevantă la nivel internațional și a inițiat numeroase colaborări cu artiști, bienale și instituții majore, inclusiv participări la Bienala de la Veneția. Practica sa curatorială este recunoscută pentru apropierea față de artiști și pentru capacitatea de a conecta scene locale cu rețele culturale internaționale. Philippe Van Cauteren a publicat, printre altele, cartea Letters to Artists / Scrisori către artiști, o compilație de scrisori pe care le-a scris artiștilor în ultimii 15 ani.

„Pentru noi, colaborarea cu Philippe Van Cauteren și cu S.M.A.K. înseamnă un parteneriat construit pe un schimb real de experiență, pe coproducție și pe formare profesională. Totodată, numirea lui aduce în prim-plan un model curatorial în care credem cu tărie, acela în care rolul central al artei în existența noastră poate fi înțeles de întregul public, ca un ingredient activ al devenirii personale și colective”, spune Diana Marincu, director artistic al Fundației Art Encounters

Bienala Art Encounters este un proiect al Fundației Art Encounters și se află la intersecția dintre un festival experimental de artă și o bienală de artă contemporană. Ea se bazează pe o amplă cercetare curatorială, care intră într-un dialog real cu contextul istoric și socio-cultural al Timișoarei. Misiunea Bienalei este de a deveni un punct de întâlnire creativ pentru artiști, comunități, instituții și idei.