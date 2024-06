35.000 de lei, adică 7.000 de euro, au reușit să strângă elevii Colegiului Național C.D. Loga, printr-o expoziţie şi un spectacol de teatru, în cadrul proiectului caritabil „Logani pentru viață”. Banii vor fi folisiţi pentru achiziţionarea de aparatură medicală destinată Spitalului „Louis Ţurcanu”.



Proiectul Logani pentru viață, realizat în totalitate de elevi, a avut două componente: o expoziție cu vânzare, găzduită de galeria „Logani pentru viață”, din cadrul Colegiului Național C.D. Loga, și un spectacol de teatru. Ora Londrei, jucat sâmbătă, 1 iunie, în fața unui public care a umplut până la refuz sala mare a Teatrului Național Timișoara.

Spectacolul a depășit toate așteptările. Cu un scenariu original, scris de David Seko, elev în clasa a XII-a SS, interpretat de copii, s-a adresat tuturor categoriilor de vârstă. „Ne-au purtat prin toată gama de emoții, ne-au atins cele mai profunde și ascunse sentimente, vorbindu-ne despre relațiile cu părinții, despre vise împlinite și neîmplinite, despre traume, despre atât de multe încât simt că nu le pot cuprinde. Într-o liniște absolută (publicul alcătuit în cea mai mare parte din elevi), în sala mare a Teatrului Național, acești tineri fabuloși au reușit ceea ce, de multe ori, nu reușesc profesioniștii. Sclipirea de geniu a celor doi profesori coordonatori, Simona Goșa (teatru) și Otniel Truică (muzică), profesori care au reușit să coaguleze o echipă fantastică și să îi ajute pe tinerii noștri să își atingă potențialul, totul cu mii de ore de muncă voluntară, a dus la succesul incontestabil al acestui proiect”, declară Violeta Bonţilă, director al Colegiului Național C.D. Loga Timișoara

David Seko spune că, speranța lui este că publicul a rămas și cu ceva în plus: „Dorința mea este ca oamenii să se gândească la responsabilitatea imensă pe care o poartă creșterea unui copil și la consecințele distrugătoare pe care lipsa de comunicare și iubirea greșit înțeleasă le pot avea. În plus, e important că reprezentații mediului didactic au putut să vadă cât talent și câtă dedicare există în copii pe lângă programă, pe lângă teme și meditații, poate chiar în ciuda lor. Mulțumesc direcțiunii, profesorilor implicați și, în primul rând, extraordinarilor colegi cu care am lucrat. Acesta a fost cadoul meu de despărțire pentru liceu. Mă despart cu speranța că am schimbat ceva în bine.”

Distribuția spectacolului a fost formată din: Miriam Bausche & Maia Petrariu, Mara Munteanu, Miruna Luca, Damian Marin, Ana Tofana, Carol Stepanov. Acestora li s-au adaugat: Arian Vornicu (prezentator), Iulia Radu Maria Paraschivoiu Alexandra Crețu și Elena Micheș (dansatori), Daniel Micula (tobe), Emanuel Micula (clape), Abel Tarko (chitară bas), Marius Măcrescu (chitară electrică), Vlad Cirți (chitară electrică), Vlad Cristelecan (chitară electrică), Alexandra Tămășiloniu, Marc Miskolczi, Silvana Megan, Cynthia Savin, Irina Crețescu, Maria Ușurelu, Kristine Tipold, Daria Drăghici, Amira Dobrin, Lavinia Turlea, Clarisa Panduru, Lucia Pop, Valentin Hurduzeu, Elias Bahnaru, Ştefania Luca, Otilia Fruntelată, Anabelle Frasie, Camelia Kuki, Alexandra Crețu și Nicolae Grajdeanu (cor), Mara Noemi (asistent de regie), Iulia Radu, Iulia Tuleu și Mălina Felea (coregrafie) și Maia Medinski (concept vizual)

Parteneri ai evenimentului au fost Organizația Salvați Copiii, Asociația Pune Mâna pe Chitară și Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara.