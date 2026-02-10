Procesul lui Dominic Fritz cu ANI va ajunge la Curtea Supremă

Curtea de Apel Timișoara i-a respins lui Dominic Fritz cererea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate care a constatat că s-ar fi aflat într-un conflict de interese în 2020. Decizia nu este definitivă și va fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție, anunță primarul Timișoarei.

Dominic Fritz spune că i se impută o Hotărâre de Consiliul Local a cărei elaborare a fost încheiată în întregime cu două săptămâni înainte să ajungă primar: „O modificare de PUZ la care a lucrat, ca prestator de servicii, o firmă de proiectare la care este asociat un arhitect care a împrumutat campania mea de primar cu 25.000 de lei. Perfect legal, transparent și fără legătură cu beneficiarul PUZ-ului, cum a pretins ANI.”

Edilul Timișoarei consideră că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, „luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape trei ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat.”

Dominic Fritz spune că așteaptă să vadă de ce prima instanța nu a luat în calcul argumentele sale „legale și irefutabile”, apoi va depune recurs. „Posibila sancțiune, dacă aș pierde în a doua instanță, este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum șase luni. Spun asta ca să nu-și facă false speranțe unii. Nu plec niciunde!”, declara Dominic Fritz