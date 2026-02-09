A fost lansat al doilea fond regional de investiții de tip Venture Capital

ADR Vest lansează al doilea fond regional de investiții de tip Venture Capital cu investiții 26 de milioane de euro în companiile din Regiunea Vest.

Regiunea Vest face un nou pas important în direcția dezvoltării antreprenoriatului și a finanțării inteligente. După lansarea primului accelerator de afaceri cu finanțare europeană, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractul de management pentru cel de-al doilea fond regional de investiții susținut prin Programul Regional Vest, un instrument de 37 milioane euro de tip Venture Capital dedicat companiilor cu potențial mare de creștere, anunță ADR Vest.

Contractul de administrare a fondului a fost semnat cu consorțiul coordonat de Aster Capital Invest – Franța, un nume cu experiență solidă în finanțările de risc la nivel european, iar partenerii locali Icerberg Plus și Venture Booster se vor alătura în gestionarea implementării și operării fondului.

Fondul are ca obiectiv sprijinirea IMM-urilor deja active pe piață, cu modele de afaceri validate și potențial ridicat de creștere și scalare, care întâmpină dificultăți în accesarea finanțării prin canalele tradiționale. Minimum 18 companii din regiune vor beneficia de finanțare, cu sume cuprinse între 500.000 și 4.000.000 de euro, acordate în una sau mai multe runde de investiții. Companiile selectate vor primi consultanță strategică pentru dezvoltarea și extinderea pe piețe externe.

26 de milioane de euro vor fi investiți în fond prin Programul Regional Vest, la care se adaugă 11 milioane de euro din surse private, ceea ce aduce valoarea totală a fondului la minim 37 de milioane de euro.

Noul fond completează Instrumentul Financiar de Accelerare a Afacerilor, lansat deja, care sprijină antreprenorii încă din faza de idee. Împreună, cele două instrumente acoperă întregul parcurs al unei afaceri inovatoare – de la concept la maturitate – și creează premisele unui obiectiv ambițios: apariția primului unicorn din Regiunea Vest, o companie evaluată la minimum un miliard de euro.

„Finanțarea de tip Venture Capital este un pas firesc în maturizarea ecosistemului antreprenorial din Regiunea Vest. Vorbim despre capital investit inteligent, care vine la pachet cu know-how, mentorat și implicare directă în dezvoltarea companiilor. Prin astfel de mecanisme moderne putem susține firme capabile să crească rapid, să concureze la nivel internațional și să atingă statutul simbolic de unicorn – un reper al maturizării ecosistemului regional de inovare”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.

.