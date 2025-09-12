Primul fashion show într-o piață de vechituri, la Rod Festival

Cea de a șasea ediție a Rod Festival aduce o premieră pentru Timișoara: primul fashion show într-o piață de vechituri.

Din 20 septembrie, timp de opt zile, designerul vestimentar timișorean Dinu Bodiciu își mută atelierul în Piața Ocska din zona Mehala. În premieră națională, acolo se va desfășura o tabără de creație multidisciplinară, intitulată Asfalt Talcioc.

Prezența lui Dinu Bodiciu ca artist rezident în piața de vechituri din Mehala nu este întâmplătoare. Designerul este cunoscut pentru preocuparea sa de a folosi și reutiliza materiale deja existente.

„Părerea mea este că un designer, în 2025, trebuie să fie mult mai bine ancorat într-o practică etică și să se gândească de ce face anumite lucruri. Există legături foarte puternice între modă și ideea de consumerism. Moda nu răspunde unor necesități, ci unor comodități. Nu e vorba de hrană, ci de haine. E decizia noastră dacă vrem să purtăm o haină diferită în fiecare zi sau nu. Eu sunt un mare fan al piețelor de vechituri. Merg atât în Mehala, cât și în Flavia, iar o parte dintre creațiile mele au la bază produse cumpărate de acolo. Ce voi face în piața din Mehala, la Rod Festival? Tot ceva inspirat de obiectele pe care le voi descoperi acolo”, spune Dinu Bodiciu.

În colecția Balkan Baroque, designerul aduce laolaltă două lumi diferite.

„Specific Timișoarei, din punct de vedere al resurselor pentru reciclare textilă, este piața de vechituri, unde cineva poate găsi aproape orice, inclusiv munți de haine și textile second-hand. Printre acestea am descoperit două produse distincte: croșeturi de mână și haine sport, ambele reprezentând două lumi complet opuse. Pe de o parte, croșeturile – simboluri culturale ale regiunii – reflectă măiestria femeilor care le-au lucrat și timpul îndelungat necesar realizării lor, însumând o valoare intangibilă imensă. În opoziție, hainele sport – elemente de bază ale industriei fast-fashion – sunt lipsite de identitate locală, realizate din fibre sintetice și produse în cantități uriașe. Ele întruchipează globalizarea și absența istoriei”, explică Dinu Bodiciu.

În 2023, designerul a lansat propriul brand, Made with Time, prin care reciclează produse existente, inclusiv kimonouri second-hand aduse din Japonia: „Este un brand dedicat reciclării materialelor. Selectez anumite tipuri de haine și explorez contextul cultural în care acestea au interacționat cu alte culturi. În cadrul Made with Time, reciclez kimonouri japoneze pe care le transform, de exemplu, în jachete – pe care noi le numim Suka – cu aspectul jachetelor de liceu americane. Sunt kimonouri purtate, cu o viață anterioară, pe care le reinventez”.

Dinu Bodiciu a absolvit Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara. După ce a profesat ca farmacist, și-a descoperit adevărata pasiune pentru partea creativă și a urmat Design Grafic la Facultatea de Arte. Ulterior, a finalizat un master la Londra. În prezent, predă la Facultatea de Design din Timișoara și colaborează cu artiști, dansatori și teatre din România și din străinătate. Printre celebritățile care i-au purtat creațiile se numără chiar și faimoasa Lady Gaga. De-a lungul carierei sale, Dinu Bodiciu a făcut parte și din prima echipă a teatrului independent Auăleu.

Cea de-a șasea ediție a Rod Festival se desfășoară în perioada iulie–septembrie, în mai multe spații din Timișoara: cartierele Mehala, Badea-Cârțan, Blașcovici și Penitenciarul Popa Șapcă. Programul include proiecții de film, spectacole de teatru, performance-uri, expoziții de fotografie, ateliere de educație cinematografică pentru copii și multe altele.