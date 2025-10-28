50 de locații din Timişoara, afectate de abandonul deșeurilor, vor fi supravegheate video

Abandonul ilegal de deșeuri este un fenomen care, la Timişoara, înseamnă o medie de circa 500 de tone de deșeuri amestecate ridicate de pe străzi, un volum care generează costuri sociale și financiare uriașe. De la începutul anului, Primăria Municipiului Timișoara, prin Direcția Generală a Poliției Locale, a aplicat peste 600 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 1.800.000 de lei. Municipalitatea pregătește instalarea unui sistem de supraveghere video în 50 de locații.

Din totalul sancțiunilor aplicate anul acesta, 38, în valoare de 997.000 de lei, au vizat abandonarea directă a deșeurilor, în timp ce 21 de amenzi, însumând 415.000 de lei, au fost aplicate pentru că deșeurile nu au fost predate unor operatori autorizați, anunţă Primăria Timişoara. Alte 224 de sancțiuni, totalizând 217.000 de lei, au fost emise pentru aruncarea de obiecte de uz casnic în spații publice precum străzi, parcuri sau terenuri virane, iar 329 de contravenții, în valoare de 72.000 de lei, au vizat depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de mici dimensiuni, precum hârtii, ambalaje, sticle sau resturi animaliere.

În acest an, Municipalitatea a identificat 841 de rampe cu deșeuri abandonate și amestecate, iar, în majoritatea cazurilor, persoanele responsabile s-au conformat măsurilor impuse, prezentând dovezi privind predarea deșeurilor către operatori autorizați.

Echipele Primăriei și ale Poliției Locale intervin constant în zona Kuncz, una dintre cele mai problematice din oraș în ceea ce privește abandonul de deșeuri. „Aici au loc periodic acțiuni de curățenie, verificări și controale privind contractele de salubritate, zona fiind un punct central al eforturilor administrației de a limita formarea rampelor ilegale. Totodată, în ultimele săptămâni, acțiuni de ecologizare și igienizare au avut loc și în zonele Taborului, Traian, Lipovei și Iosefin. Aceste demersuri fac parte dintr-un program amplu al administrației locale, care vizează atât curățarea spațiilor publice afectate, cât și informarea cetățenilor cu privire la importanța menținerii curățeniei și protejării mediului înconjurător”, spun reprezentanţii Municipalităţii.

Alte zone cu probleme sunt Ciarda Roșie, Fabric, Steaua, Renașterii, Musicescu și Lipovei, precum și străzile Prof. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, Salciei, Orșova, Petre Ispirescu, Academician Remus Răduleț, Albăstrelelor și Zefirului.

În sprijinul acestor acțiuni, Municipalitatea, prin Poliția Locală, pregătește instalarea unui sistem de supraveghere video în 50 de locații frecvent afectate de abandonul deșeurilor. Proiectul, aflat în etapa de realizare a studiului de fezabilitate și a documentației tehnice, va permite monitorizarea permanentă a acestor zone, identificarea rapidă a persoanelor care abandonează deșeuri și recuperarea cheltuielilor suportate de municipalitate pentru curățarea terenurilor.