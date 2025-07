31 de artişti, expuşi la Timişoara, la „Garden of Hooks”

Galeria Jecza organizează, împreună cu Galeria Himera, Garden of Hooks, o expoziție colectivă care reunește 31 de artiști selectați dintre cele peste 280 de aplicații primite din întreaga Europă: România, Spania, Franta, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Bulgaria.

Evenimentul marchează cel de-al treilea Summer Show organizat în parteneriat de cele două galerii, continuând tradiția de a aduce împreună artiștii și publicul timișorean, într-un format expozițional comun. Evenimentul de deschidere constă într-un dublu vernisaj, ce va avea loc vineri, 25 iulie, de la ora 19, la Galeria Himera, care va continua, de la ora 20.30, în spațiul Galeriei Jecza.

Garden of Hooks, curatoriată de Norbert Filep, se construiește, spun organizatorii, ca o experiență inspirată de dinamica grădinăritului, presupunând o succesiune de pregătire, organizare, aranjare, menținere și recoltare, care se situează în simetrie perfectă cu practicile artistice, cu munca de atelier si logica ideatică a creației. “Aceste acțiuni transformă spațiul expozițional într-un complex organic, un ansamblu stratificat și bogat, în care se regăsesc lucrările celor 31 de artiști selectați în urma open call-ului: Blanca Amorós, Harita Asumani, Alexandra Boaru, Alina Bobeică, Alessia Borangic, Cristina Chirilă, Costel Chițimuș, Cristiana Cott Negoescu, Andonaș David, Anastasia Dumitrescu, Teodor Georgescu, Cosmin Grigoraș, Mariana Hahn, Andreea Ilie, Ana Ionescu, Yavor Kostadinov, Talia Maidenberg, Adrian Moisă, Adrian Novac, Vlad Oniga, Zsuzsanna Ida Papp, Iulia Paraipan, Patrycja Płóciennik, Sarah Popuț, Melinda Rus, Viktor Rónai, Detty Szabó, Tania Șimonca, Cătălina Ungureanu, Constantin Vulturar și Andreea Delia Voren.”

Numărul mare de artiști din acest an, se traduce într-o varietate de expresii vizuale, de la sculptură și pictură, la fotografie, artă video, instalație, grafică și ceramică, fiecare contribuind la construirea unui parcurs expozițional divers și dinamic, care amplifică caracterul organic și stratificat al „grădinii” create în spațiile celor două galerii.

Artist și curator, Norbert Filep trăiește și lucrează la Cluj-Napoca. Prin practica sa curatorială, explorează tendințele noilor generații de artiști tineri. Interesul său este orientat către noi posibilități bazate pe relațiile dintre generațiile tinere și practicile consacrate, conectate prin diverse modele construite pe narațiuni locale și internaționale. Printre proiectele curatoriate de el se numără Quarks, Leptons and Bossons, Galeria Jecza, Timișoara, 2023; Palimpsest, Galeria Himera, Timișoara, 2024; Permanent World Encyclopedia, Arta prezentului și Empower Art and Artists, 2024; The sun at its zenith holds the balance of the day, Galeria Sector 1, București, 2025.

Expoziția Garden of Hooks va fi deschisă publicului în perioada 25 iulie – 7 septembrie, de marți până sâmbătă, între orele 11 și 19.

Galeria Jecza este susținută pentru întreg sezonul expozițional al anului 2025 de Banca Transilvania. Alături de Banca Transilvania, pentru acest eveniment de deschidere avem o primă colaborare la Timișoara cu Bere Normală și Muso.