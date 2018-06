300 de participanţi din zece ţări, la Salonul Internaţional de Invenţii şi Inovaţii de la Timişoara

Cea de-a III-a ediţie a Salonului Internaţional de Invenţii şi Inovaţii “Traian Vuia”, care se desfăşoară în perioada 13 – 15 iunie la Casa Tineretului din Timişoara, este cea mai amplă manifestare de până acum, numărul participanţilor fiind dublu faţă de prima ediţie, la fel ca şi aria domeniilor prezente, anunţă Agerpres.

La evenimentul organizat de preşedintele Societăţii Inventatorilor din Banat, inventatorul Remi Rădulescu, îşi expun creaţiile ştiinţifice trei sute de participanţi din zece ţări (România, Republica Moldova, Rusia, Belarus, Muntenegru, Serbia, Croaţia, Ungaria, Turcia şi China), care abordează 22 de domenii de activitate. Sunt prezente, de asemenea, 22 de universităţi, 31 de institute de cercetări şi 30 de unităţi comerciale, persoane fizice.

“Sunt 22 de domenii, pe care le-am «copiat» după modelul Salonului de la Geneva. Sunt diverse, cele mai multe pe agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, dar şi pe IT, electronică, motoare, îmbrăcăminte, securitate, instalaţii, medicină, construcţii, informatică, protecţia mediului, optică, publicitate, jocuri, paramedicină”, declară Remi Rădulescu.

Acesta participă la Salonul de la Timişoara cu o invenţie pe care a înregistrat-o anul trecut la OSIM, dar care nu a fost încă prezentată public, şi anume, un desalinizator solar conceput pentru producţia de apă potabilă şi sare din apele mărilor şi oceanelor. “Terra este 70% apă, dar sunt zone unde populaţia are mari probleme cu lipsa de apă potabilă, iar procedeele clasice de desalinizare consumă foarte mult combustibil şi cu producţie însemnată de noxe dăunătoare mediului. Sistemul pe care eu l-am conceput foloseşte energie solară şi se obţine apă potabilă cu un gust destul de bun. Poate fi folosit în zone unde sunt probleme cu lipsă de apă şi se poate desaliniza; oriunde este apa sărată, mări şi oceane. Este o machetă funcţională. Este o premieră, nu am fost cu această instalaţie nici la Geneva, acum am ieşit cu ea prima data”, explică Remi Rădulescu.

Prima ediţie a Salonului de Invenţii şi Inovaţii de la Timişoara a avut 150 de participanţi, acum sunt 300. Organizatorii evenimentului spun că nu ţin foarte mult la cantitate, ci urmăresc să aibă cât mai multe produse funcţionale, prototipuri, produse comerciale.

Comisia de jurizare va lua în calcul pentru departajare mai mulţi indicatori, între care noutatea aplicaţiei, avantaje, preţ, impact mediu, impact economic. Exponatele care vor cuceri juriul vor fi răsplătite cu medalii de aur, medalii de argint, medalii de bronz şi premii speciale.