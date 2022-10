22 de kilometri de artă, la Bienala timişoreană de arhitectură

Bienala timişoreană de arhitectură Beta 2022 aduce 22 de kilometri de traseu urban, desfăşurat 11 cartiere din oraş, care include 140 de lucrări de artă şi arhitectura urbană din toată lumea.

Cea de-a patra ediţie a Bienalei Timişorene de arhitectură – Beta 2022 s-a deschis pe 23 septembrie, cu vernisajul expoziţiei principale, Another Breach in the Wall, curatoriată de Daniel Tudor Munteanu şi Davide Tommaso Ferrando. Aceasta este expusă în Palatul Ştefania (Piaţa Romanilor nr. 1), un spaţiu abandonat în interiorul unei clădiri de patrimoniu din cartierul Fabric, recuperat de Beta 2022 ca spaţiu expoziţional. Expoziţia principală reuneşte intervenţii ce au ca scop să demonstreze cum spaţiul urban (mediul în care ne întâlnim, ne jucăm, dezbatem, protestăm, colaborăm, avem grijă unii de alţii etc.) poate fi produs de oricine căruia i se oferă instrumentele şi agenda potrivite. Astfel, nu doar arhitecţi şi urbanişti sunt responsabili de aceste intervenţii, dar oricine care, singur sau în grup, adopta o abordare creativă şi critică a oraşului, transformând modul în care acesta este locuit :designeri, artişti, activişti.

Distribuită de-a lungul unui traseu urban de 22 km, prin 11 cartiere din Timişoara, Another Breach in the Wall prezintă peste 140 de lucrări din întreaga lume şi lucrări de: Andrés Jaque, Brad Downey, Brandlhuber+, Cindy Sherman, Dan Perjovschi, Jens Haaning, JR, Matilde Cassani, NL Architects, Pezo von Ellrichshausen, Pier Vittorio Aureli, Raumlabor Berlin sau Theo Deutinger. Multe dintre lucrările din expoziţie, în special cele din spaţiul public, sunt replici care vor fi oferite oraşului drept cadou, permiţând cetăţenilor să şi le însuşească după bunul plac, extinzând în acelaşi timp moştenirea bienalei dincolo de perioada sa limitată de expunere.

Pornind de la ideea curatorială conform căreia bienalele sunt menite în primul rând să activeze oraşele care le găzduiesc, expoziţia va stabili relaţii cu cetăţenii, care o vor întâlni în mediul lor cotidian, de-a lungul traseului urban intitulat „Un arhipelag de micronaţiuni”, ce reuneşte19 instalaţii de mari dimensiuni ce îşi propun să fie nişte enclave în inima oraşului ale căror poveşti pun în discuţie unele dintre stările critice care caracterizează oraşul contemporan.

Printre evenimentele din cadrul bienalei se număra expoziţia-concurs Beta 2022, în cadrul căreia cele 25 de lucrări – exemple de bună practică în domeniul arhitecturii – şi 12 eseuri fotografice, selectate în cadrul unui concurs deschis în euroregiune (România, Ungaria, Serbia) de către un juriu internaţional, sunt expuse în spaţiul public din Timişoara, în perioada 29 septembrie – 18 octombrie.

Tururi ghidate, indoor şi outdoor, secondate de momente artistice, vor avea loc în cartierele Fabric, Cetate, zona Gării de Nord, dar vor viza şi clădiri de învăţământ: clădirea Liceului de Arte Plastice (atelier al grupului de avangarda Sigma şi fost Liceu Israelit), complexul Facultăţii de Mecanică, operă a arhitectului Duiliu Marcu, Universitatea de Vest, lucrare de referinţa a arhitectului Hans Fackelmann, şi clădirea Colegiului Naţional de artă „Ion Vidu”.

Invitaţii bienalei care vor participa la discuţii, mese rotunde sunt jurnalistul şi criticul de arhitectură Philippe Tretiack, Liam Ross, cofondator Esala A Projects, şi Christopher Roth, producător de film, co-autor al proiectului Architecture after Politics, arhitectul Vlad Gaivoronschi, vicepreşedinte OAR Timiş 2022-2026, Fundaţia Archaeus, iniţiatorii platformei de educaţie concepută pentru clasele de liceu vocaţional, arte şi arhitectură din România Arhitect’tool şi autorii proiectului Triplex Confinium, ce a luat naştere în cadrul primei ediţii Beta unde s-au pus bazele colaborării euroregionale între şcolile de arhitectură din DKMT(zona ce cuprinde judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad şi Hunedoara din România, judeţele Csongrád, Bács-Kiskun din Ungaria şi provincia Vojvodina din Serbia).

Pe durata evenimentului vor avea loc şi proiecţii de film documentar printre care Legenda Casei H, despre unul dintre cele mai spectaculoase proiecte arhitecturale din România, Fair Play Day, ce prezintă atmosfera Campionatului de fotbal care a devenit tradiţie în Fabric, şi o serie de filme în relaţie cu tema ediţiei curente Beta, prezentate în parteneriat cu festivalul de film UrbanEye – Artă în dialog.

În fiecare marţi din perioada de desfăşurare a bienalei, publicul este invitat la o serie de evenimente de activare a bibliotecii Beta, în care vor fi abordate subiecte referitoare la tema bienalei şi explorate în expoziţia Another Breach in the Wall.

Până pe 23 octombrie, bienala aduce publicului diverse formate de evenimente, atât clasice, cât şi informale şi experimentale: conferinţe şi dezbateri, workshop-uri, tururi ghidate, expoziţii, seri de cinema şi lansări de carte. Programul complet este disponibil pe https://betacity.eu/.

Evenimentul este organizat de OAR Timiş, Facultatea de Arhitectură din Timişoara, fiind co-finanâat de OAR, prin Timbrul de Arhitectură, şi Primăria Timişoara, prin Centrul de Proiecte.