1500 de persoane au protestat, la Timişoara, faţă de modificarea legilor justiţiei

Protestul manifestanților din Timișoara, la care au participat peste 1.500 de persoane în timpul marșului, potrivit organizatorilor, s-a încheiat la ora 21, în Piața Victoriei, fără incidente, anunţă Agerpres.

Cei 1.500 au mărșăluit din Piața Victoriei până la Palatul Justiției, revenind în centrul municipiului.

Participanții la miting au scandat permanent lozinci antiguvernamentale, împotriva PSD și a liderului acestuia, Liviu Dragnea.

„Timișoara civică, sub semnul #rezist, a ieșit din nou în stradă, pentru că guvernanții lucrează în taină la legile justiției pe repede înainte, am ajuns să fim conduși de infractori, care nu au responsabilitatea civică, ci doar a rudelor, iar noi ajungem să ieșim în stradă pentru a le atrage atenția să legile nu se fac pentru un grup oameni sau de interese. Au eliberat din pușcării infractori sub pretextul că nu sunt locuri în detenție. Dacă au văzut că nu pot trece legea grațierii, le-au acordat facilități pușcăriașilor, iar acest ministru al Justiției este de o perversitate maximă”, a declarat Cristian Brâncovan, unul dintre organizatorii protestelor de la Timișoara.

Manifestația a fost declarată închisă cu intonarea Imnului Național al României, cu promisiunea că protestatarii se vor reîntâlni duminica viitoare.

„Nu vrem să fim conduși de hoți!”, „Anticipate”, „Parlament penal, marș la tribunal” au fost câteva dintre lozincile care s-au auzit în piață.