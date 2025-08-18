14 spații pentru închiriere în cartierele istorice ale Timişoarei, scoase la licitaţie

Primăria Municipiului Timișoara anunţă lansarea licitației pentru închirierea a 14 spații comerciale și de birouri situate în cartierele istorice Cetate, Fabric, Iosefin și Elisabetin, pentru o perioadă de cinci ani. Măsura face parte din procesul de valorificare a patrimoniului municipalității și de punere în folosință a acestuia pentru comunitate.

Prețurile de pornire variază între 5 și 16 euro/mp/lună, conform proiectului de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local Timişoara, transmite Municipalitatea. Acesta a fost stabilit în baza unei evaluări independente la solicitarea municipalității. Proiectul poate fi consultat la acest link.

Data licitației va fi anunțată în timp util, astfel încât persoanele juridice interesate să se poată pregăti și participa. Spațiile vor fi atribuite ofertanților care propun cel mai bun preț, iar dacă pentru un spațiu nu se depun cel puțin două oferte calificate, Primăria Timișoara va relua procedura, conform legislației în vigoare.

Spațiile disponibile sunt următoarele:

Str. Augustin Pacha nr. 1 (SAD 3), 44 mp – 12,47 euro/mp/lună;

Str. Augustin Pacha nr. 1 (SAD 6), 145 mp – 9,63 euro/mp/lună;

Str. Augustin Pacha nr. 5, 44,5 mp – 16,35 euro/mp/lună;

Piața Unirii nr. 8, 50 mp – 13,91 euro/mp/lună;

Str. Matei Corvin nr. 1, 125 mp – 9,24 euro/mp/lună;

Blvd. Regele Carol I nr. 22, 111,5 mp – 10,04 euro/mp/lună;

Str. Iuliu Maniu nr. 38, 104,5 mp – 7,9 euro/mp/lună;

Str. Remus nr. 12 (U9), 29 mp – 6,05 euro/mp/lună;

Str. Remus nr. 12 (U10), 56 mp – 5,3 euro/mp/lună;

Str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr. 23, 59 mp – 7,89 euro/mp/lună;

Str. Iuliu Grozescu nr. 2, 73 mp – 6,6 euro/mp/lună;

Str. Virgil Onițiu nr. 19, 30 mp – 9,13 euro/mp/lună;

Str. 16 Decembrie 1989 nr. 15, 65,5 mp – 11 euro/mp/lună;

Piața Traian nr. 3, 70 mp – 8,76 euro/mp/lună.

În aceste locații vor putea fi desfășurate diverse activități comerciale, administrative sau de servicii. Sunt excluse activitățile tip vânzare de produse second-hand, jocuri de noroc, farmacie, amanet sau schimb valutar.

Ofertele trebuie să includă și o garanție de participare, echivalentă cu două luni de chirie. Valoarea de piață a spațiilor a fost evaluată de Appraisal & Valuation SA o firmă specializată, contractată de administrația locală.