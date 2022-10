11 universităţi din Ucraina, participante la Erasmus International Week @ West University

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Biroul Erasmus din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale, organizează în perioada 24-28 octombrie o nouă ediţie a evenimentului anual, deja tradiţional, Erasmus International Week @ West University of Timişoara.

Această ediţie, a XI-a, cu titlul „Internationalization of Higher Education in 2022-2023 and beyond— Focus on Ukraine” este dedicată participării universităţilor partenere Erasmus+ din Ucraina, ca primă şi momentan unică iniţiativă de acest fel la nivelul României.

27 de cadre didactice şi personal administrativ din cadrul a 11 instituții de învățământ superior din Ucraina participă în cursul acestei săptămâni la activităţi de predare în cadrul unora dintre facultăţile Universităţii de Vest din Timișoara sau sesiuni de formare profesională susţinute de experţi ai UVT. De asemenea, programul include workshop-uri pe tematica internaţionalizării învăţământului superior, dar şi sesiuni informative privind programul Erasmus+ susţinute de experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Programul, spun reprezentanţii UVT, a fost conceput astfel încât să răspundă intereselor şi nevoilor participanților: mobilităţile internaţionale în noul program Erasmus+, programul Visiting@WUT, strategii de internaţionalizare şi redefinirea relaţiilor internaţionale în învăţământul superior pe timp de criză, sau iniţiativa European Universities. Astfel de acţiuni aduc valoare adăugată experienţei profesionale a participanţilor din Ucraina, dar şi a colegilor din UVT ce intră în contact cu ei, într-o altă formă de internaţionalizare, chiar acasă.

„Universitatea de Vest din Timișoara îşi demonstrează disponibilitatea de a sprijini concret universităţile din Ucraina, mai ales în această perioadă de instabilitate și lipsă de previzibilitate. Am ajuns la un format ajustat al programului Erasmus International Week @West University of Timişoara, mai adaptat la noile condiţii şi nevoi din învăţământul superior regional şi european, unde ne asumăm contribuţii semnificative privind viitorul colaborărilor internaţionale”, declară rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

Acesta mai spune că UVT a pus constant la dispoziţie sprijin partenerilor instituţionali din Ucraina în această perioadă de criză şi va continua să facă acest lucru. De altfel, la propunerea UVT, Universitatea din Cernăuţi a devenit universitate asociată alianţei europene UNITA, printre ai cărei membrii fondatori se numără UVT.