Vărul omului de afaceri Zaher Iskandarani, împuşcat în plină stradă, la Timişoara

Un bărbat a fost rănit, ieri seară, după ce a fost împuşcat în faţa unei săli de sport de pe Calea Torontalului, din Timişoara. Victima este vărul omului de afaceri Zaher Iskandarani.

Împuşcat, după ce anterior i-au fost tăiate cablurile de la camerele de luat vederi



Un bărbat a fost rănit şi transportat la spital, miercuri seara, după ce a fost împuşcat în faţa unei săli de sport de pe Calea Torontalului, din Timişoara. Acesta se afla în maşina sa în momentul în care persoane necunoscute au început să tragă focuri de armă asupra autoturismului. Bărbatul a reuşit să fugă şi s-a adăpostit într-o benzinărie din apropiere. Imediat, a sunat la 112, iar echipaje de poliţie, jandarmi şi o ambulanţă au ajuns la faţa locului. Cictima agresiunii este Faadi Jamil, în vârstă de 40 de ani, văr de gradul al doilea al omului de afaceri Zaher Iskandarani.

„Când am auzit prima pocnitură, nici nu mi-am dat seama ce se întâmplă. S-au mai tras două focuri de armă care au lovit în portiera maşinii. A vrut să tragă în cap, când a tras în geamul din faţă, dar din cauza foliei şi a întunericului nu cred că a văzut bine. Am avut noroc. Erau una sau două persoane. Cel care a tras era pe jos. În apropiere este o alee întunecată. Am spus şi anchetatorilor că singurii pe care îi bănuiesc sunt Zaher Iskandarani şi fiul lui, Rami. Am cu aceştia procese”, a declarat, astăzi, citat de Mediafax, victima agresiunii, Faadi Jamil, văr de gradul al doilea al omului de afaceri Zaher Iskandarani.

Bărbatul a fost rănit de unul dintre gloanţe la mână. El susţine că atacul a fost bine pregătit şi că ar fi fost pregătită asasinarea sa, încă din noaptea de Revelion.

„Chiar ieri dimineaţă (miercuri – n.r.) a venit cel care se ocupă cu camerele de supraveghere din blocul unde stau, pentru că nu mai mergeau. Când ne-am uitat pe înregistrare, am văzut că au fost tăiate cablurile. Au venit doi indivizi în noaptea de Revelion, pe la 23.15, se vede clar că sunt străini şi pe imagini se vede cum taie cablurile de la toate camerele de supraveghere. Norocul meu a fost că am ajuns acasă după ora 22 şi nu am mai ieşit”, mai spune Faadi Jamil.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se văd doi bărbaţi, iar unul dintre ei pare să poarte o barbă falsă. Aceştia au avut o lanternă şi s-au uitat la cutiile poştale, transmit surse din Poliţia Timiş.

Faadi Jamil locuieşte într-un imobil din centrul Timişoarei, pe bulevardul Republicii, într-un apartament în care, în anii ’90, un sirian a fost decapitat.

În urma incidentului petrecut în noaptea de miercuri spre joi la Timișoara, când asupa unui bărbat au fost trase mai multe focuri de armă, acesta fiind rănit, președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, a solicitat convocarea unei ședințe a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, structură din care fac parte instituțiile care anchetează evenimentul amintit mai sus. „Vorbim de un incident extrem de grav petrecut în plină stradă, iar primele indicii ale anchetatorilor duc spre o tentativă de omor. Am decis convocarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru că vrem să știm care este stadiul anchetei, avem nevoie de un raport al anchetatorilor. Repet, vorbim de un incident de o gravitate mare, iar pe lângă soluționarea acestei spețe, trebuie adusă în discuție și prevenția pentru că nu vreau să mai avem parte de astfel de evenimente”, spune președintele CJ Timiș, Călin Dobra.

Ședința ATOP, condusă de vicepreședintele CJ Timiș, Traian Stancu, va avea loc mâine.

Iskandarani, căutat de Poliţie, din 2014



Zaher Iskandarani a fost dat în urmărire generală în primăvara anului 2014, după ce Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitiv la cinci ani de închisoare cu executare, într-un dosar de înşelăciune.

Sirianul fusese trimis în judecată de către DIICOT, în urmă cu nouă ani, alături de alţi doi cetăţeni de origine arabă, pentru contrabandă, constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi folosirea fără drept a unei mărci. Acţiunea procurorilor DIICOT s-a declanşat după descinderile care au avut loc la fabrica de ţigări, deţinută de Iskandarani în Săcălaz şi unde au fost descoperite importante cantităţi de tutun vrac, timbre falsificate şi pachete cu ţigări purtând mărcile Marlboro şi LM.