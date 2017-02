Trei cărţi ştiinţifice scrise în penitenciar, girate de Academia Română, pentru scurtarea pedepsei unui deţinut, sunt de negăsit

Cărţi zise ştiinţifice, scrise în puşcărie, avându-l pe Dan Dungaciu, directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, şi coordonator ştiinţific, şi editor, nu sunt de găsit nici la editura ISPRI, nici la Biblioteca Naţională a României. Cu atât mai puţin, în librării.

Trei opere ştiinţifice, scrise în cinci luni



Trei cărţi ştiinţifice, scrise în detenţie de Bogdan Nicola – co-fondator al grupului de companii de comunicare The Group, condamnat, în februarie 2015, la 2 ani şi 6 luni de închisoare, pentru cumpărare de influenţă – sunt de negăsit.

Prima carte ştiinţifică a lui Bogdan Nicola, scrisă pe perioada detenţiei la Penitenciarul Jilava, “Metodele de corelare a notorietăţii mărcilor cu eficienţa investiţiilor în publicitate şi intenţia de cumpărare a produselor comerciale”, a fost scrisă în perioada 25 martie – 21 mai 2015. Al doilea volum, “Radiografia audienţelor media pentru presa scrisă 2004 – 2014”, a fost scris în intervalul 24 iulie – 28 august 2015, iar a treia carte, “Televiziunea şi publicul ei 2004 – 2014. Analiza sociodemografică a audienţei”, în perioada 27 mai – 28 august 2015. Deci, trei volume ştiinţifice în cinci luni.

Toate cele trei lucrări au fost coordonate ştiinţific, potrivit Ministerului Justiţiei, de prof. univ. dr. Dan Dungaciu, directorul Editurii Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, editură care, anunţă Administraţia Naţională a Penitenciarelor, le-a şi publicat.

La aproape doi ani de la apariţie, însă, aceste cărţi nu sunt de găsit nici în librăria Editurii ISPRI – care indică rezultate 0, în momentul în care faci o căutare după cuvintele „bogdan nicola” –, nici în biblioteci, cu atât mai puţin în librării.

Cărţile sunt de negăsit



Şeful Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP al Bibliotecii Naţionale a României, Aurelia Perşinaru, ne declara, spre finalul anului trecut, că ISPRI a solicitat ISBN-uri pentru toate cele trei volume, în 2015, dar că nu a trimis la Depozitul Legal al BNaR niciun exemplar din cele trei titluri, deşi are această obligaţie legală. Şi, ni se mai comunica, „Editura nu poate fi contactată la numărul de telefon specificat în datele de identificare ale editurii”.

După acea adresă, unul dintre volume, respectiv “Metodele de corelare a notorietăţii mărcilor cu eficienţa investiţiilor în publicitate şi intenţia de cumpărare a produselor comerciale”, pare să fi ajuns la BNaR. Conform Catalogului online al BNaR, ar fi fost trimis la Depozitele Legale din ţară, inclusiv la Biblioteca Centrală Universitară din Timişoara. Realitatea contrazice, însă, informaţia. Acest volum nu este de găsit la BCU Timişoara.

În privinţa celorlalte două volume scrise de Bogdan Nicola, „Radiografia audienţelor media pentru presa scrisă 2004 – 2014” şi „Televiziunea şi publicul ei 2004 – 2014. Analiza sociodemografică a audienţei”, acestea se regăsesc doar în catalogul cărţilor în curs de apariţie al Bibliotecii Naţionale. Deci, fizic, se pare că nu există.

Penitenciarul Jilava: „Copiile după copertele cărţilor sunt documente cu caracter personal”



Am solicitat ANP xerocopii după coperte, după bibliografiile celor trei volume şi după paginile cu datele de identificare ale editurii care le-a tipărit. Răspunsul dat, via Penitenciarul Jilava, ar fi hilar, dacă nu ar fi o mostră de bătaie de joc.

În accepţiunea directorului Penitenciarului Jilava, Cristian Velicea, – care invocă în mod artificial Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi, de asemenea, regulile privind consultarea documentelor cu caracter personal –, aceste xerocopii sunt documente cu caracter personal, la care aş putea avea acces contra-cost, dar numai cu acordul scris al persoanei condamnate.

Am trimis o nouă cerere de informaţii către conducerea Penitenciarului Jilava, argumentând solicitarea prin faptul că informaţiile solicitate „nu se încadrează în categoria datelor cu caracter personal. Subliniez că am cerut informaţii despre nişte volume ştiinţifice – orice carte este publică –, nu am solicitat date personale ale unui deţinut.” Până la publicarea acestui articol, nu am primit răspunsul de la Penitenciarul Jilava.

Lucrările ştiinţifice scrise în penitenciar, castană fierbinte la Academia Română



În toamna anului trecut, cerusem Academiei Române să comunice tranşant dacă aceste lucrări, publicate sub cupola sa, au sau nu caracter ştiinţific. Academia s-a eschivat de la un răspuns ferm, direcţionând solicitarea de informaţii spre Dan Dungaciu. Adică, spre coordonatorul lucrărilor ştiinţifice care ridică semne de întrebare şi, totodată, directorul ISPRI, a cărui editură le-a tipărit, cel puţin declarativ.

Iată ce ne transmitea Dan Dungaciu, „În urma solicitărilor pe care le-am primit de la conducerea Academiei Române, vin cu următoarele clarificări, făcute de altfel şi la solicitarea anterioară a presei. În calitate de director al Editurii Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale am recomandat tipărirea unor lucrări de specialitate de către un profesionist care activase mai mult de 15 ani în domeniul respectiv. Ca orice carte apărută la editura ISPRI, aceste lucrări au fost incluse în planul editorial cu aprobarea Consiliului Științific al Institutului – așa cum oricine putea afla de pe site-ul instituției noastre – și au avut regimul celorlalte producții ale editurii. Precizez că nu s-a pus niciodată problema coordonării, îndrumării sau a intervenției mele de nici un fel în aceste producții de specialitate.”

Deci, ce susţine dl Dungaciu? Că nu a coordonat, nu a îndrumat şi nu a intervenit în cele trei lucrări cărora Ministerul Justiţiei transmite că le-a fost coordonator ştiinţific. Atunci, cine a girat la Administraţia Naţională a Penitenciarelor caracterul ştiinţific al lucrărilor în baza cărora ANP a decis scurtarea pedepsei autorului? Apoi, nu e clar cui a recomandat Dan Dungaciu tipărirea acestor lucrări de specialitate şi pe ce criterii, din moment ce afirmă că nu le-a coordonat, că nu le-a îndrumat. Autorului, Bogdan Nicola, dat fiind că e „un profesionist care activase mai mult de 15 ani în domeniul respectiv”? Sau, cu acelaşi argument, ANP? Nu e clar nici cum poate fi scrisă o lucrare ştiinţifică pe cont propriu, fără coordonare de specialitate, de către un om, fie el şi specialist într-un domeniu, care nu are exerciţiul redactării de lucrări ştiinţifice.

Ceea ce e cert este că acel Consiliu Științific al ISPRI şi-a dat aprobarea, deci girează aceste lucrări ca fiind ştiinţifice. Cine face parte din Consiliul Ştiinţific? Dan Dungaciu, ca preşedinte al acestuia, Stelian Neagoe, vicepreşedinte, şi Cristian Ion Popa, secretar ştiinţific. Activităţile principale ale ISPRI constau însă, potrivit propriei prezentări, „în realizarea de cercetări fundamentale în următoarele domenii: ştiinţe politice (teorii politice moderne şi contemporane, istoria ideilor politice, filosofie politică); şi relaţii internaţionale (studiul proceselor de integrare euro-atlantică; problematica românilor de pretutindeni; regiunea Mării Negre; realizarea noii arhitecturi europene şi rolul NATO şi UE în cadrul sistemului de relaţii internaţionale ş.a.).” Or, cele trei lucrări coordonate de Dan Dungaciu au ca teme publicitatea, audienţa media şi televiziunea. Deci, nicio tangenţă cu ştiinţele politice sau cu relaţiile internaţionale..

Dinspre DNA nimic nou



Deci, de ce nu se găsesc aceste cărţi? Caracterul lor ştiinţific – cerut de lege, pentru scurtatea pedepsei deţinutului-autor – a fost doar declarativ, pentru diminuarea pedepsei lui Bogdan Nicola? Îi este jenă lui Dan Dungaciu să lanseze pe piaţa de carte aceste volume publicate de editura institutului pe care îl conduce şi din al cărui Consiliu Ştiinţific face parte, ca preşedinte? Sunt scrise de altcineva, altcândva, şi e riscant să aibă cineva acces la ele, pentru o comparaţie? Sau aceste cărţi au fost tipărite în două – trei exemplare, nici măcar şapte, pentru a fi trimise, cum cere legea, la Depozitul Legal?

Poate aflăm de la DNA, care are în lucru, in rem, un dosar pe tema aceasta, din ianuarie 2016. În care, însă, nu s-a mai anunţat nimic nou. Într-un răspuns la o solicitare de informaţii, de la începutul acestui an, DNA ne comunica: „Dosarul la care faceți referire se află în lucru pe rolul DNA – Structura Centrală, în acest moment, alte informații referitoare la stadiul anchetei, cu excepția celor mediatizate prin comunicatul nr. 20/VIII/3 din 12 ianuarie 2016, nu pot fi oferite în conformitate cu prevederile art.12, lit. e) din legea 544/2001.”

În ianuarie 2016, DNA anunţa, printr-un comunicat, că s-a sesizat din oficiu cu privire la suspiciunea săvârșirii infracțiunii de favorizarea făptuitorului, în modalitatea ajutorului dat unor persoane condamnate pentru infracțiuni de corupție, în scopul de a îngreuna executarea pedepselor aplicate de instanțele de judecată.

Articol publicat şi în Puterea a Cincea.