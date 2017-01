Reabilitări majore la trei parcuri din Timişoara, în plan anul acesta

Pe partea de spaţii vezi, planurile Primăriei Timişoara din acest an vizează reabilitări importante ale unor parcuri-emblemă pentru Timişoara – Central, Alpinet şi Civic. În cazul Parcului Central încă mai există însă dubii legate de oportunitatea regândirii sale, după modelul grădinilor vieneze Schonbrunn.

Trei proiecte ambiţioase



După o perioadă în care, din cauza alocării cu prioritate a resurselor pentru terminarea lucrărilor din centrul istoric, parcurile Timişoarei nu au beneficiat de modernizări semnificative, Primăria Timişoara vrea să demareze în 2017 trei proiecte foarte importante pentru schimbarea la faţă a unor parcuri emblematice pentru Timişoara. Vor fi reabilitate parcurile Central, Alpinet şi Civic, cu fonduri care provin cu precădere de la bugetul local.

Parcul Central ar urma să beneficieze de o reamenajare peisagistică majoră, după modelul grădinilor vieneze de la Palatul Schonbrunn.

În Parcul Civic sunt prevăzute lucrări de anvergură, care cuprind, printre altele, un concept spectaculos de ceas florar.

În cazul Parcului Alpinet se doreşte refacerea aleilor pietonale şi a mobilierului urban, schimbarea şi extinderea spaţiilor cu gazon, dar şi realizarea unui sistem modern de irigare şi montarea de dale fotovoltaice.

„Cred că toate cele trei proiecte de reabilitare sunt binevenite, mai ales că în ultima vreme nu s-au prea făcut lucrări de modernizare la parcurile Timişoarei”, spune consilierul local Adrian Orza.

Stilul „Schonbrunn”, considerat riscant



Dintre cele trei proiecte, poate cel mai dezbătut a fost cel ce vizează Parcul Central, unde se doreşte o schimbare semnificativă a aspectului acestui spaţiu verde din zona zero a Timişoarei. Ideea de amenajare a fost una controversată şi îndelung dezbătută, în presă cel puţin.

La sfârşitul anului 2013, Primăria invita timişorenii să se implice în proiectul de reamenajare a Parcului Central, având posibilitatea să opteze între stilurile de amenajare printr-un sondaj pe site-ul Primăriei. Variantele erau o amenajare în stilul unei grădini vieneze, având ca sursă de inspiraţie grădinile Palatului Schonbrunn, şi una inspirată de modelul de amenajare englez, după exemplul grădinilor Palatului Buckingham.

În cadrul sondajului, care a vizat identificarea soluţiei celei mai agreate privind reamenajarea Parcului Central, şi-au exprimat punctul de vedere aproape 2.000 de timişoreni, dintre care 1.100 s-au declarat în favoarea unei amenajări peisagistice de tip grădină vieneză.

Asociaţia Peisagiştilor şi Ordinul Arhitecţilor acuza atunci lipsa de transparenţă a Municipalităţii, afirmând că proiecte definitorii pentru dezvoltarea şi aspectul viitor al oraşului sunt ţinute la secret sau că fac obiectul unei consultări publice formale, punct de vedere care nu s-a schimbat nici în prezent.

În susţinerea acestui proiect, Direcţia de Mediu a Primăriei consideră însă că actualul aspect al parcului trebuie schimbat, menţionând că amenajarea actuală este mai degrabă una parţial geometrică, stilul geometric este prezent doar pe cele două alei principale, restul parcului are un caracter peisager, pe alocuri de masiv închis forestier. Conform noului proiect, se vor degaja peluzele şi se vor înfiinţa pete de vegetaţie de mică înălţime. În plus, se mai are în vedere ca aerisirea spaţială sub coronamentul arborilor să se facă prin tăieri de egalare. De asemenea, conform documentaţiei aprobate, se vor crea noi centre de interes, cum ar fi un foişor de muzică, gradene verzi şi un labirint.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să se păstreze specificul parcurilor, iar această idee cu grădina vieneză în stil Schonbrunn mi se pare riscantă. Se ştie că bănăţenii sunt conservatori în ceea ce priveşte amenajările de parcuri. Cred că ar trebui să se facă amenajări la vegetaţie, la alei, la iluminat, dar să nu se încerce să se schimbe semnificativ specificul parcului”, consideră consilierul local Adrian Orza.