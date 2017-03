Răzvan Mazilu montează un nou spectacol la Teatrul German de Stat Timișoara

Cea mai nouă producție a Teatrului German de Stat Timișoara, musicalul-basm Cartea junglei, se joacă în regia și coregrafia lui Răzvan Mazilu.

Premiera spectacolului Cartea junglei va avea loc sâmbătă, 11 martie, ora 18, în Sala Teatrului German de Stat Timișoara, fiind tradusă în limba română.

Evenimentul va fi urmat de lansarea cărții Răzvan Mazilu. De la dans la musical, de Sanda Vișan. Cartea, apărută la Editura Nemira, în 2017, este o complexă radiografie a operei și carierei artistice a lui Răzvan Mazilu, reflectând printre altele și colaborarea artistului cu TGST.

Următoarele reprezentații ale spectacolului sunt programate duminică, 12 martie, ora 11 şi ora 18, sâmbătă, 8 aprilie, ora 18, şi duminică, 9 aprilie, ora 11 şi ora 18.

Spectacolul este o adaptare după povestirile lui Rudyard Kipling, din care nu vor lipsi hituri din desenul animat omonim, produs de studiourile Walt Disney, în 1967, precum The Bare Necessities și I wanna be like you, anunţă reprezentanţii TGST.

Musicalul în regia lui Răzvan Mazilu, cu scenografia plină de culoare semnată de Dragoș Buhagiar, vorbește în manieră fermecătoare, deopotrivă copiilor și oamenilor mari, despre prietenie, iubire, loialitate și spirit de sacrificiu.

Decorul și costumele noii producții sunt realizate de Dragoș Buhagiar, cu participarea Ioanei Popescu. Creația video îi aparține lui Andrei Cozlac, light-design-ul este semnat de Dragoș Buhagiar și Alin Popa, producția muzicală de Alexei Țurcan, iar pregătirea muzicală este realizată de Roxana Ardeleanu. Rolurile Baloo și Bagheera sunt interpretate de actorii Harald Weisz, respectiv de Daniela Török. „Distribuția este însă mult mai numeroasă, aducându-i împreună pe aproape toți actorii TGST, precum și pe trei actori-copii, precum și pe opt balerini de la Opera Națională Română Timișoara”, transmit reprezentanţii TSGT.

Autorul spectacolului, Răzvan Mazilu, colaborează pentru a doua oară cu TGST, după ce renumitul musical Cabaret a fost pus în scenă de către acesta, în februarie 2014.

Dansatorul, coregraful şi regizorul Răzvan Mazilu a popularizat dansul contemporan şi musicalul pe scenele din România, abordând stiluri diverse, de la dans la teatru, de la musical la tango, de la cabaret la clasici. A fost distins, printre altele, cu Premiul de interpretare al Operei Naţionale din Paris la Concursul Internaţional de Balet, în 1996, cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, acordat de Preşedenția României în 2004 și cu Premiul Special UNITER pentru Coregrafie în 2007.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria TGST, de pe str. Alba Iulia nr. 2, de marţi până vineri, între orele 10-15 şi 17-19, iar sâmbăta, între 10-15,

precum şi cu o oră înainte de începerea spectacolelor. De asemenea, biletele pot fi achiziţionate online pe paginile teatrulgerman.ro şi biletmaster.ro. Interfața online oferă și posibilitatea cumpărării și tipăririi biletelor la calculatorul personal.