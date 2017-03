Președintele CSM, la Timişoara: „Un judecător care consideră interpretările mediatice drept o presiune, înclin să consider că nu este magistrat”

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a declarat joi, la Timișoara, că nu s-a simțit niciodată presată de comentariile din spațiul media atunci când a pronunțat o hotărâre și a spus că în același sens ar trebui să acționeze toți magistrații. Adaugând că „un judecător care consideră interpretările mediatice drept o presiune, înclin să consider că nu este magistrat”.

„Nu m-am simțit presionată, nu mă simt intimidată, mă simt un magistrat în plenitudinea forțelor mele și niciodată nu aș putea să spun că am pronunțat o hotărâre sub imperiul unei presiuni. Niciodată, chiar și atunci când am greșit, poate. Personal, am primit multe atacuri din partea presei. Într-o fază incipientă, virulente, mai apoi, mai puțin virulente, pentru că în decursul anilor îți formezi o imagine, o părere, se duc ecourile, se fac cercetări, verificări”, a declarat, citată de Agerpres, Mariana Ghena, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la Timişoara, unde a participat la şedinţa de bilanţ pe 2016 a Curţii de Apel Timişoara.

Mariana Ghena mai spune că, în calitate de magistrat cu mulți ani de activitate, poate spune că, de multe ori, justiția televizată nu a fost primită de ea „cu un mare confort”, pentru că a văzut „aspecte comentate, interpretate de către persoane care nu înfăptuiau actul justiției”.

Preşedintele CSM mai spune că doar judecătorul poate exprima un punct de vedere în cadrul unei cauze, de orice natură ar fi ea, prin pronunțarea unei hotărâri judecătorești, prin motivarea acesteia, motivare în care expune, pe baza probatoriului, pe care numai magistratul îl administrează și îl interpretează și pe care numai magistratul este abilitat să-l circumscrie unei încadrări juridice.

„Și cine ar putea comenta, critica și examina sau explica mai bine (în spațiul media – n.r.) decât o parte nemulțumită, în contextul exercitării unei căi de atac? Și cine ar putea să dea caracter definitiv unei judecăți, în orice materie ar fi ea, decât tot un judecător care, în aceeași modalitate legală, să constate dacă ceea ce a făcut primul (cel nemulțumit – n.r.), cel din prima judecată, a făcut bine, legal ori nu”, a explicat Mariana Ghena.

Aceasta mai spune că a remarcat faptul că, mai ales în ultima perioadă, se văd multe aspecte de nemulțumire cu referire la unele cauze, mai ales penale, chiar și înaintea pronunțării hotărârii definitive: „Nu sunt de acord că trebuie să se facă astfel de comentarii, pe de o parte, de alte persoane decât cele care înfăptuiesc justiția în această țară, iar pe de altă parte, până ce aceste hotărâri să rămână definitive, să capete autoritatea lucrului judecat, să fie lege pentru cei cărora li se adresează.”

Mariana Ghena a explicat că în momentul în care magistrații sunt învestiți cu acest statut, știu foarte bine ce presupune el, iar pe parcursul exercitării acestei profesii, înțeleg tot mai bine ce înseamnă această profesie.

„Un judecător care consideră interpretările mediatice drept o presiune, înclin să consider că nu este magistrat, indiferent ce comentarii se fac în spațiile media într-un sens sau altul, de orice natură ar fi ele, nu trebuie să constituie presiuni asupra magistratului și nu trebuie să se reflecte în soluțiile pe care le pronunță cu privire la o persoană sau alta. Fără îndoială că aceste comentarii nu induc o stare de confort, dar în momentul în care știi că ți-ai pregătit dosarul, cunoști dosarul, că ești derobat de orice situații care ar putea să-ți inducă o presiune, nu ai de ce să te consideri presionat și lipsit de obiectivitate în actul de justiție”, a mai declarat preşedintele CSM.