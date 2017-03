Premiu pentru Gărâna Jazz Festival, la Gala Radio România Cultural

De la ediţia de anul acesta a Galei Radio România Cultural, o diplomă a plecat spre Timişoara. Pentru Gărâna Jazz Festival.

În cadrul Galei Radio România Cultural, care a avut loc în 20 martie, la Teatrul Odeon, din Bucureşti, un premiu a fost acordat Gărâna Jazz Festival, pentru proiecte culturale şi festivaluri pe anul 2016.

Gărana Jazz Festival este organizat de Fundația Culturală Jazz Banat, un ONG dedicat promovării jazzului, condus de către familia Giura și prietenii acestora.

Festivalul, al cărui director este Marius Giura (foto), a avut un impact enorm în ultimii 18 ani asupra scenei de jazz din România.

Gala Premiilor Radio România Cultural, ajunsă la a XVII-a ediţie, este un eveniment produs de Radio România Cultural, în parteneriat cu Teatrul Odeon.

Tot la Gala Radio România Cultural, Premiul In Memoriam Iosif Sava i-a revenit, anul acesta, pianistei Alexandra Dariescu. „De la Albert Hall din Londra la Carnegie Hall în New York, românca Alexandra Dariescu a fermecat publicul meloman cu muzicalitatea sa naturală şi cu o prezenţă de scenă captivantă. Alexandra Dariescu a fost inclusă de International Piano Magazine în topul celor 30 de pianişti din lume sub 30 de ani, care promit o carieră spectaculoasă”, anunţă Radio România Cultural.

Premiul Lux Mundi a fost decernat, anul acesta, Adei Solomon, primul producător din istoria cinematografiei româneşti care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film străin, respectiv pentru pelicula Tony Erdmann. Membru al Academiei Europene de Film, Ada Solomon a mai produs Aferim, în regia lui Radu Jude, peliculă care a câştigat Ursul de Argint la Berlin. Ada Solomon este şi deţinătoarea unui Urs de Aur pentru filmul Poziția copilului, în regia lui Călin Peter Netzer.

Premiul de Excelenţă i-a fost oferit actorului Ion Caramitru, directorul Teatrului Naţional „I.L.Caragiale”, din Bucureşti, preşedintele Uniunii Teatrale din România, pentru tinereţea de spirit şi de faptă a omului de teatru în calitate de actor, regizor, manager şi eminent promotor al valorilor naţionale şi universale ale artei spectacolului.

Acestor trei premii speciale li s-au adăugat nouă distincţii la tot atâtea categorii, pentru cele mai mari realizări culturale ale anului 2016. Aceste categorii sunt: film, teatru, poezie, proză, proiecte culturale şi festivaluri, educaţie, ştiinţă, muzică şi arte plastice.