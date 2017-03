Mulţi români, interesaţi de vacanţe în ţară

Vizitatorii Târgului de Turism Vacanța, organizat la Timişoara, au plasat România în top 5 al destinațiilor de vacanță.

Târgul de Turism Vacanța, care a avut loc în perioada 3 – 5 martie, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, a avut aproape 7000 de vizitatori pe parcursul celor trei zile. Mulți dintre vizittaori – în special cei angajați la stat – sunt foarte interesați de vacanțele în România. Operatorii în turism consideră că interesul pentru destinațiile românești a crescut datorită acordării voucherelor de vacanță.

“Au fost trei zile pline. Este îmbucurător să vedem că de la an la an vizitatorii târgului arată că sunt obișnuiți cu acest eveniment, știu cum să ceară informații, ce să întrebe, sunt pregătiți pentru condițiile de contractare pe care noi le pregătim. Târgul de Turism are și o componentă, indirectă, de educare a publicului”, spune Raluca Ungureanu, prim-vicepreședinte ANAT regiunea Vest.

În top 5 destinații de vacanță, vizitatorii târgului au pus Grecia, Turcia, Italia, Spania şi România. “Se păstrează destinațiile de interes și probabil se vor mai menține câțiva ani. Sunt destinații foarte bogate în oferte. Lucru valabil și pentru România”, a mai adăugat Raluca Ungureanu.

O cerere mai ieșită din comun pentru ediția din acest an a târgului de turism a fost a unei persoane care a solicitat ofertă pentru închirierea unui avion charter pentru 20 de persoane, cu destinația Madeira.

Anul acesta târgul a oferit, prin creșterea numărului de expozanți, și un număr mai mare de premii la tombola evenimentului. 19 persoane au câștigat vacanțe în țară și în străinătate, precum și activități de timp liber.

Un moment special a fost concursul Miss Turism 2017, organizat de MCS Models și câștigat de Oana Dragu.