Generalul care a scris, în penitenciar, opere ştiinţifice publicate anterior

Generalul MApN (r) Marin Măciucă, condamnat într-un dosar de corupţie, este unul dintre deţinuţii care au scris lucrări ştiinţifice, în penitenciar, şi cărora, în baza lor, le-a fost redusă pedeapsa. Problema este că din patru lucrări, trei fuseseră publicate înainte de perioada în care anunţase ANP că autorul lucrează la scrierea lor.

Două cărţi şi două lucrări ştiinţifice, în şase luni



Fostul general MApN Marin Măciucă este unul dintre cei care au scris opere ştiinţifice, în timpul detenţiei: două cărţi şi două lucrări ştiinţifice, care i-au scurtat pedeapsa.

Potrivit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, este vorba despre lucrările “Curriculum şi competenţe pentru piaţa muncii”, scrisă în perioada 3 decembrie 2014 – ianuarie 2015, tipărită Centrul Tehnic Editorial al Armatei, “Dinamica riscului de insecuritate în societatea epistemologică”, scrisă în perioada 15 mai – 15 iunie 2015, publicată de Editura Sitech Craiova, şi “Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale. Terorismul internaţional de la origini la tendinţe”, scrisă în perioada 16 aprilie – 5 mai 2015, publicată de Editura Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”.

Toate aceste lucrări au fost coordonate ştiinţific, mai spun cei de la ANP, de prof. univ. dr. Doina Mureşan, de la Universitatea „Dimitrie Cantemir”. Din august 2016, Doina Mureşan este comandantul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, din Breaza. Din 2010 până anul trecut a fost şeful Secţiei Învăţământului Militar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, din Bucureşti, iar anterior a ocupat funcţii de conducere în Direcţia Resurse Umane a MApN şi a fost angajată a Colegiului Naţional de Apărare a MApN şi a Universităţii de Apărare „Carol I”, din Bucureşti.

Din patru lucrări, trei sunt cu mari semne de întrebare



Trei din cele patru atribuite lui Marin Măciucă au fost publicate înainte de scrierea lor în penitenciar.

Prima dintre aceste lucrări, Curriculum şi competenţe pentru piaţa muncii, care are 132 de pagini şi 59 de surse bibliografice, scrisă de Marin Măciucă în perioada decembrie 2014 – ianuarie 2015, după cum declară ANP, este o carte care fusese tipărită în anul 2014. Interesant este că informaţia apare pe coperta volumului, pus la dosarul ANP, dar că nimeni din comisia de evaluare de la Penitenciarul Rahova nu a văzut că această carte a fost publicată înainte de a fi scrisă…

Cea de a doua carte, Dinamica riscului de insecuritate în societatea epistemologică, publicată de Sitech Craiova, ridică semne de întrebare în privinţa timpului în care a fost scrisă, timp care include şi documentarea, că e operă ştiinţifică. Cele 158 de pagini ale cărţii au fost scrise într-o lună, din 15 mai până în 15 iunie 2015. Perioadă care include şi documentarea, adică citirea a 18 surse bibliografice (cărţi sau pagini web, deşi în penitenciar deţinuţii nu au acces la internet).

În privinţa celei de a treia lucrări indicate de ANP, Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale. Terorismul internaţional de la origini la tendinţe, vorbim, de fapt, de două lucrări – una cu nouă surse bibliografice, cealaltă, cu 14 –, ambele incluse în ediţia ianuarie-martie 2015 a Revistei Univers strategic, care se prezintă ca fiind revistă ştiinţifică universitară a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, publicată sub egida Editurii Pro Universitaria. Adică, au fost publicate într-o revistă valabilă pentru perioada ianuarie-martie şi intrată la tipar, e de presupus, cel târziu în decembrie 2014. Or la ANP sunt declarate ca scrise în penitenciar în perioada aprilie-mai. Foarte interesant că nici în acest caz nimeni din comisia de evaluare de la Penitenciarul Găeşti, care i-a analizat dosarul, nu a sesizat această… inadvertenţă.

Probabil, aceste „scăpări” au reprezentat motivul pentru care, iniţial, ANP a refuzat să ne ofere copii după copertele volumelor, după bibliografiile lor şi paginile cu datele de identificare a editurii care le-a tipărit, invocând Legea dreptului de autor şi imposibilitatea de a ni le transmite cu titlu gratuit…

Condamnat în dosarul „Ripstop”



Marin Măciucă, general maior în rezervă, fost comandant al Comandamentului Logistic Întrunit al MApN, a fost condamnat la patru ani de închisoare, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, în dosarul „Ripstop”, fiind încarcerat în 4 iunie 2013. Acesta a fost unul dintre ofiţerii MApN acuzaţi că, favorizând una dintre firmele participante la licitaţia pentru achiziţia publică de ţesătură tip Ripstop, necesară pentru confecţionarea uniformelor militare, a viciat procedura licitaţiei.

Potrivit DNA, citată de presa centrală, în perioada iunie – septembrie 2003, cu ocazia achiziţiei publice de ţesătură tip Ripstop, necesară pentru confecţionarea uniformelor militare, patru ofiţeri MApN, printre care şi Marin Măciucă, au viciat licitaţia pentru favoriza una dintre firmele participante, Texplorer Gmbh Nettetal, din Germania, care pierduse prima oară această licitaţie. Cei patru, printre care şi Marin Măciucă, au organizat o nouă licitaţie, câştigată de firma germană pe baza unei oferte a unei firme turceşti şi a unor documentaţii făcute la laboratoare neautorizate. Alte două firme participante au pierdut, deşi aveau oferte mai bune decât firma germană. Prejudiciul stabilit de DNA în dauna MApN a fost de 2,26 milioane euro.

Încă un caz de fraudă cu gir academic

O situaţie asemănătoare am întâlnit-o în cazul unui alt deţinut-scriitor de opere ştiinţifice, Dorinel Mucea, fost adjunct al şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, fost consilier economic la Ambasada României din Turcia, înainte de 1989, numit de presă „miliardarul sub acoperire”, care a fost condamnat, în 27 ianuarie 2015, în dosarul „Privatizărilor strategice”, la patru ani şi şase luni de închisoare, pentru constituire de grup infracţional organizat. Cel puţin una dintre cele şapte cărţi zise ştiinţifice scrise, în decurs de circa şase luni, în penitenciar, prezintă indicii de fraudă.

Volumul Rolul şi importanţa negocierilor comerciale în realizarea unui tranzacţii scris – sub coordonarea ştiinţifică a conf. univ. Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale-Universitare Bucureşti – în perioada 13 martie – iulie 2015, cât era închis la Penitenciarul Rahova, fusese tipărit, ca Dorinel Mucea să-l fi terminat de scris, în aprilie 2015. Şi nu la editura declarată la ANP, CA Publishing – unde a apărut ediţia depusă la dosarul ANP –, ci la Editura Tritonic, unde Mireille Rădoi avusese funcţie de conducere, înainte de numirea la BCUB.

În vizorul DNA, cadre universitare, reprezentanți ai unor edituri și membri ai comisiilor din penitenciare



DNA are în lucru, de la începutul anului trecut, un dosar in rem care vizează lucrările ştiinţifice scrise în puşcărie, în care însă nu mai există niciun element de noutate de mai mult de un, după cum ne-a transmis, recent, DNA, ca răspuns la o solicitare de informaţii.

Într-un comunicat de presă dat publicităţii anul trecut, DNA anunţa, printre altele, că „(…) s-ar fi creat un mecanism în care ar fi implicate cadre universitare, reprezentanți ai unor edituri și membri ai comisiilor din penitenciare, care au acționat coroborat, astfel încât persoanele condamnate să apară ca autori de lucrări științifice, iar pedepsele aplicate de instanțe să se considere ca executate. (…) Ar fi existat persoane care au acceptat să elaboreze lucrări cu un aparent caracter științific și care au fost asumate ulterior de persoanele condamnate. Lucrările pretins a fi fost realizate în penitenciar citează opere la care autorul nu a avut acces nici la bibliotecă, nici online, iar timpul dedicat elaborării lucrărilor este în mod obiectiv insuficient pentru un asemenea demers. (…)”.

