Europarlamentar Victor Negrescu: „Voi promova Transilvania şi Banatul, în Europa”

Într-un discurs susținut în plenul Parlamentului European, eurodeputatul Victor Negrescu a dat asigurări că va promova zonele de centru și de vest ale României, în Europa.

Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu anunţă că, pe viitor va organiza la Parlamentul European o serie de conferinţe şi expoziţii pentru promovarea zonelor de centru şi de vest ale României şi promite că se va asigura ca proiectele-pilot, în valoare de 9,3 milioane de euro, aduse României, să ajute beneficiari din Transilvania şi Banat.

„La jumătatea mandatului de europarlamentar, mă bucur să transmit un nou mesaj tuturor celor din Transilvania şi Banat care au avut încredere în mine. Am luat cuvântul de nenumărate ori în Parlamentul European pentru a vorbi despre zona noastră, am sprijinit dezvoltarea unei forme de reprezentare a intereselor locale în capitala europeană, am contribuit la numeroase acţiuni de promovare a zonei printre care cel mai mare festival al românilor din Belgia”, mai spune eurodeputatul.

Victor Negrescu transmite că a inițiat opt proiecte aprobate pentru finanțare de la Comisia Europeană, în valoare de peste 9,3 milioane de euro, pentru acțiuni în domeniul sănătății, educației, industriei și noilor tehnologii.

SORIN OLARU

