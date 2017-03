Control pentru „importul de alimente stricate”, cerut la deponeul de la Ghizela

La Consiliul Judeţean Timiş au fost solicitate măsuri pentru verificarea unor informaţii potrivut cărora la deponeul de la Ghizela ar fi aduse cantităţi mari de alimente expirate, provenind de la mai multe lanţuri de supermarketuri. Există şi suspiciuni legate de „importuri de mâncare stricată”, cu scopul de depozitare la Ghizela, unde taxele sunt mai mici, în comparaţie cu ce se întâmplă în alte ţări vecine.

Verificări solicitate în plen



În şedinţa de plen a Consiliului Judeţean Timiş s-a cerut verificarea unor informaţii conform cărora cantităţi uriaşe de alimente expirate, provenind de la mai multe lanţuri de supermarketuri, ar fi aduse la deponeul de la Ghizela. În acest sens, s-a solicitat şi să se verifice dacă nu există un fenomen de „import de alimente stricate”, fiind vorba de cantităţi mare de produse alimentare expirate sau aproape de expirare, aduse în zonă chiar din alte ţări, doar pentru că taxele de depozitare de la Ghizela sunt mici în comparaţie cu ce se percepe pentru acest gen de servicii în ţările vestice vecine.

„Pe surse, se pare că acolo ajung multe produse alimentare expirate care provin din unele ţări din care importăm aceste produse. Aceste produse sunt depozitate acolo la deponeu. Am vrea să ştim în ce condiţii sunt depozitate aceste produse alimentare la deponeu. Este legal să se întâmple această situaţie?”, s-a precizat în plenul CJ Timiş.

„Noi avem monitorizare pe Ghizela şi vă invit să vedeţi că ştim permanent în direct ce se întâmplă acolo. Sunt camere de luat vederi şi vedem maşinile”, a declarat vicepreşedintele CJ Timiş, Traian Stancu.

Consilierul judeţean PNL Tiberiu Lelescu declară că au fost invitaţi şi consilierii judeţeni să meargă acolo, să vadă ce se înregistrează pe camerele video. „Noi, însă, nu avem nicio competenţă de control, în timp ce executivul Consiliului Judeţean poate face oricând verificări la Ghizela. În plus, camerele video sunt la intrare. Cu ce ne ajută să ne lămurim în vreun fel dacă vedem nişte tiruri acoperite care intră în deponeu?”, se întreabă Tiberiu Lelescu.

În opinia acestuia, trebuie verificate informaţiile conform cărora lanţuri mari de magazine duc la Ghizela cantităţi imense de produse alimentare, unele importate gata expirate, doar cu scopul de a fi depuse aici, datorită tarifelor mici de depozitare practicate.

„Aşa s-ar explica şi mirosurile tot mai persistente din zonă, care încep să fie simţite şi de pe autostradă. La Parţa, care era o simplă groapă de gunoi, parcă nu se simţeau asemenea mirosuri când treceai cu maşina prin zonă. Să nu uităm că trebuie închisă o celulă şi deschisă o alta în curând la Ghizela. Şi eu nu ştiu dacă autorităţile de la Ghizela vor mai da autorizaţie pentru deschidere, atâta timp cât locuitorii din zonă nu-şi pot deschide ferestrele din cauza mirosului”, mai spune Tiberiu Lelescu.

Mirosurile insuportabile, problemă veche



Problema mirosurilor insuportabile de la deponeul de la Ghizela a fost luată în discuţie şi anul trecut în plenul CJ Timiş, atunci când s-au făcut interpelări, solicitându-i-se conducerii administraţiei judeţene să ia măsuri. „Mai bine de un un am avut sesizări de la Primăriile din zonă, că este un miros insuportabil de la acest deponeu. A fost investiţia CJT, şi întreg Consiliul Judeţean am ieşit într-o zi acolo la deponeu, să vedem de ce se întâmplă acest lucru. Probabil într-o lună de zile după ce am sesizat noi s-au putut face nişte remedieri în localitatea respectivă şi nu am văzut prea multe lucruri, nefiind mari specialişti în această direcţie. Fiind şi investiţia noastră, chiar dacă nu noi direct exploatăm acest deponeu ecologic, ci printr-un operator, avem datoria să monitorizăm, ca şi Consiliu Judeţean, dacă acolo se întâmplă lucrurile aşa cum este prevăzut în proiect”, se menţiona în plen.

În urma acestor interpelări s-a convenit să se monitorizeze direct exploatarea deponeului, şi să se prezinte în acest sens un raport semestrial. Lucru care nu s-a întâmplat.