Autori de opere „ştiinţifice” scrise în penitenciar, coordonaţi ştiinţific de la vârful Academiei de Poliţie

Şapte volume zise ştiinţifice au fost scrise în puşcărie cu girul unor profesori universitari ai Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, din Bucureşti: George Ţical, fost director al Colegiului Naţional de Afaceri Interne, care este şi membru al Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, şi Tiberiu Pavelescu, preşedintele Senatului Academiei de Poliţie. Din cele şapte cărţi, doar una există la Biblioteca Naţională.

Coordonatorul de opere ştiinţifice scrise în puşcărie, pe lista academicienilor ASSN



George Ţical era, la data coordonării ştiinţifice a celor patru lucrări ştiinţifice declarate ca fiind scrise în penitenciar, directorul Colegiului Naţional de Afaceri Interne al Academiei de Poliţie, conducător de doctorate în Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, la Academia de Poliţie, membru al Comisiei Ştiinţe Militare, Informaţii, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din CNATDCU şi, nu în ultimul rând, membru al Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale. George Ţical i-a fost coordonator ştiinţific unui fost procuror condamnat pentru fapte de corupţie.

Patru volume declară că a scris în detenţie fostul procuror Gheorghe Dumitru, condamnat, în martie 2014, la trei ani de închisoare, pentru fapte de corupţie. Toate lucrările, declarate ca fiind scrise pe perioada detenţiei la Penitenciarul Găeşti au fost tipărite la Editura Bibliotheca, din Târgovişte:

1. Tactica ascultării suspectului şi a inculpatului în lumina noilor reglementări procesual penale

Perioada de redactare a cărţii: 16 – 30 ianuarie 2015

Data publicării cărţii: 2 februarie 2015

2. Măsurile preventive prevăzute de Noul Cod de Procedură Penală

Perioada de redactare a cărţii: 6 februarie – 30 martie 2015

Data publicării cărţii: 30 martie 2015

3. Investigaţia infracţiunilor de dare şi luare de mită

Perioada de redactare a cărţii: 4 mai – 15 iunie 2015

Data publicării cărţii: 15 iunie 2015

4. Liberarea condiţionată în reglementările Codului Penal şi a Legii 254/2013

Perioada de redactare a cărţii: 19 iunie – 20 iulie 2015

Data publicării cărţii: 20 iulie 2015

Un aspect care atrage atenţia, încă de la prima privire, este faptul că ziua publicării coincide cu ultima zi de lucru al deţinutului la volumul respectiv. Or, e clar că aşa ceva este imposibil. Un volum trimis la editură parcurge câteva etape până la momentul publicării – tehnoredactare, corectură, tipar etc. –, care nu pot fi bifate în decurs de 24 de ore. Un alt aspect care atrage atenţia este timpul foarte scurt în care au fost scrise aceste lucrări. De exemplu, două săptămâni în cazul volumului Tactica ascultării suspectului şi a inculpatului în lumina noilor reglementări procesual penale, o carte de peste 200 de pagini, care are indicate peste 200 de surse bibliografice – dintre care unele sunt dosare penale, la care nu ai acces decât la arhiva instanţelor. Or, în două săptămâni documentezi şi scrii, eventual, o lucrare pentru un seminar la facultate, nu un volum ştiinţific.

În plus, niciuna dintre aceste cărţi nu există la Biblioteca Naţională a României. Şi doar două dintre ele (Investigarea infracţiunilor de dare şi luare de mită şi Liberarea condiţionată în reglementările Codului Penal şi a Legii 254/2013) sunt înregistrate în Catalogul CIP al BNaR (Catalog Înaintea Publicării). Asta înseamnă acestora nu le-a fost semnalată apariţia, volumele figurând doar la stadiul premergător publicării, iar un alt volum nu apare nici la stadiul de intenţie de publicare.

Autorul, condamnat în dosarul “Examene fraudate la INM”



Gheorghe Dumitru, fost procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, a fost condamnat, în martie 2014, pentru cumpărare de influenţă, în formă continuată, în dosarul “Examenele fraudate de la INM din 2007”. Acesta este acuzat că i-a plătit 50.000 de euro lui Eugen Cojocaru, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (condamnat şi el, în acelaşi dosar), pentru ca, prin influenţa pe care acesta o avea asupra membrilor Comisiei de examinare, să-i determine să-i înlesnească promovarea examenului pentru ocuparea funcţiei de procuror general la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti.

Preşedintele Senatului Academiei de Poliţie, îndrumător de opere „ştiinţifice” scrise în penitenciar



Cel de-al doilea profesor al Academiei de Poliţie care a coordonat lucrări ştiinţifice scrise în penitenciar este Tiberiu Pavelescu, preşedintele Senatului acestei universităţi. Potrivit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, acesta a coordonat trei lucrări ştiinţifice scrise, pe perioada detenţiei, de către un fost ofiţer de poliţie, Bănică Ştefan Cătălin, condamnat, în iunie 2014, la trei ani şi patru luni de închisoare, pentru luare de mită. Este vorba despre următoarele lucrări:

1. Contractul administrativ

2. Procedura încheierii şi executării contractelor administrative

3. Contenciosul administrativ

Conform ANP, fiecare dintre aceste cărţi a fost scrisă în decurs de fix două luni, fără să menţioneze perioada în care au fost documentate şi scrise.

Numai unul dintre volume, Procedura încheierii şi executării contractelor administrative, este de găsit la Biblioteca Naţională. Celelalte două apar doar în Catalogul CIP, deci figurează ca fiind în curs de apariţie. Toate sunt declarate ca fiind tipărite la Editura Sitech, din Craiova. Această editură deţine recordul în privinţa publicării numărului de cărţi ştiinţifice scrise în puşcărie: 137. Şi tot Sitech a publicat, în primăvara lui 2015, un volum şi pentru Academia de Poliţie: Jandarmeria română – tradiții și perspective.

Autorul, condamnat pentru luare de mită pentru muşamalizare de dosare penale



Cătălin Ștefan Bănică este fost ofiţer în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al IPJ Dolj. Potrivit Gazetei de Sud, în iunie 2010, acesta a fost trimis în judecată, acuzat fiind că a încasat sume importante de bani percepând taxe pentru a muşamaliza diferite dosare penale.

„Fostul ofiţer a primit două pedepse de câte doi ani şi zece luni de închisoare pentru două fapte de luare de mită, iar pentru a treia, un an de închisoare. Pentru distrugere de înscrisuri a fost condamnat la cinci luni de închisoare, pentru fals material în înscrisuri oficiale – la alte cinci luni, pentru uz de fals – la două luni, iar pentru trafic de influenţă – la un an şi zece luni de închisoare. Judecătorii au decis ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, cea de doi ani şi zece luni de închisoare”, mai scrie GdS. Sentinţa definitivă a fost dată în octombrie 2014, când Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la trei ani și patru luni de închisoare cu executare.

Întrebări pentru coordonatori



Le-am adresat fiecăruia dintre cei doi profesori ai Academiei de Poliţie trei întrebări:

Cum aţi ajuns să coordonaţi aceste volume? Care sunt argumentele cu care susţineţi caracterul lor ştiinţific? Aţi inclus aceste volume, apărute în 2015, în recomandările bibliografice pentru studenţii, masteranzii sau doctoranzii dumneavoastră? Dacă da, la ce facultate? Dacă nu, de ce nu aţi făcut-o?

Conf. univ. dr. Tiberiu Pavelescu spune că l-a cunoscut pe Bănică Ştefan Cătălin în perioada în care acesta a frecventat cursurile Facultăţii de Drept a Academiei de Poliţie, „singurele relaţii pe care le-am avut cu acesta fiind profesionale, de tip profesor-student.”

Tiberiu Pavelescu susţine însă că nu a coordonat realizarea lucrărilor, „deoarece nici în timpul, nici după elaborarea lor, Bănică Ştefan Cătălin nu m-a consultat, nu mi-a adresat întrebări şi nici nu mi-a prezentat lucrarea finalizată, înainte de publicare, pentru niciunul dintre cele trei titluri pe care le menţionaţi, ca atare nu am nicio contribuţie ştiinţifică la niciuna dintre lucrări şi nu cunosc conţinutul lor.”

Referitor la ultima întrebare, Tiberiu Pavelescu afirmă că nu are dreptul să conducă doctorate iar în bibliografiile pentru masterat şi licenţă nu a inclus acele titluri deoarece, „aşa cum am precizat, ele nu conţin contribuţii ştiinţifice care să-mi aparţină şi nici nu am avut cunoştinţă până la mesajul dvs. că aceste lucrări au apărut pe piaţă.”

Lui George Ţical i-am solicitat răspuns la întrebări prin intermediul Academiei de Poliţie, dat fiind faptul că pe CV nu are date de contact. Academia de Poliţie transmite că acesta s-a pensionat în 27 decembrie 2016, la 51 de ani.

Conducerea Academiei de Poliţie nu vede nicio problemă



La prima abordare a subiectului, în urmă cu câteva luni, am solicitat conducerii Academiei de Poliţie să ne comunice dacă a dispus examinarea acestor lucrări ştiinţifice scrise în penitenciar, pentru a stabili dacă e sau nu vorba despre lucrări ştiinţifice şi pentru a afla în ce condiţii au girat cadrele didactice astfel de lucrări. De asemenea, am solicitat să ne comunice ce decizii au fost luate în cazul fiecărui cadru didactic în parte.

Comisia de Etică a Academiei – ne transmitea conducerea instituţiei –, a analizat „aspectele apărute în spaţiul public referitoare la lucrările cu caracter ştiinţific redactate în penitenciar de persoane aflate în stare de deţinere”. Şi a ajuns la concluzia că cei doi „au oferit doar recomandări privind posibilitatea ca domeniul sau tema aleasă să fie una ştiinţifică”, dar că „nu au realizat nicio activitate de coordonare, cum ar fi: structurarea lucrării pe capitole şi subcapitole, identificarea itemilor de cercetare, alegerea metodelor de cercetare, planificarea activităţilor, corectarea versiunilor iniţială şi finală ale lucrărilor redactate de cei doi condamnaţi aflaţi în stare de deţinere ori recenzarea ştiinţifică finală a acestora”. Şi, ni se mai transmitea, „nu au pretins sau primit bani sau alte foloase materiale”. De unde are conducerea instituţiei acest răspuns, nu e clar.

Concluzia? „Întrucât nu a existat nicio încălcare a legii săvârşită”, Comisia de Etică nu a dispus nicio sancţiune.

E surprinzător că această universitate a MAI acceptă ideea că o lucrare ştiinţifică poate fi scrisă în două săptămâni, că nu are semne de întrebare în privinţa altora care, deşi au bibliografii de sute de titluri, au fost şi ele redactate într-un termen scurtissim. Pentru că e clar şi pentru un masterand că o lucrare ştiinţifică nu poate fi scrisă într-un timp atât de scurt, mai ales în mediul penitenciar, unde nu e permis accesul la internet, iar bibliotecile nu au volume de specialitate.

