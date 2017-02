Actualul şi fostul primar ai Timișoarei, audiaţi la DNA

Primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu, s-a prezentat în această dimineaţă la DNA Timişoara, pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Audiaţi au fost şi fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, şi fostul viceprimar Traian Stoia.

La intrarea în sediul DNA, edilul a declarat că nu știe de ce a fost chemat, dar a dat asigurări că nu are nicio treabă cu corupția: „Nu știu să vă spun nimic, dar vă garantez că nu am nicio treabă cu corupția. Nu știu nimic, am primit telefonic (citația –n.r.). Nu am emoții pentru că nu am nicio legătură nici cu corupția, nici cu traficul de influență”.

La DNA s-au prezentat pentru a fi audiaţi și fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, şi fostul viceprimar Traian Stoia.

La intrarea de la DNA, fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, a declarat cî este suspect într-un dosar care priveşte vânzarea unor imobile în perioada în care eram primar: „Eu le-am explicat că toate acele vânzări au avut viza de legalitate şi oportunitate. E clasicul abuz în serviciu, boală naţională”, a declarat, la intrarea în sediul DNA, fostul primar Gheorghe Ciuhandu.

Citând surse judiciare, Agerpres anunţă că dosarul ar viza atribuirea unor contracte din bani publici. Este vorba, aparent, de deja celebre dosare pe Legea 112, pentru care procurorii DNA au descins de câteva ori la Primăria Timișoara.